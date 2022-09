À compter du 25 octobre 2022, il ne sera plus possible d’utiliser les services Partage d’image Nintendo 3DS et Partage d’image Wii U pour publier des images sur Facebook et Twitter.

Il ne sera plus possible de partager des images à partir des consoles Nintendo 3DS ou des consoles Wii U.

Les images et les commentaires déjà publiés sur Facebook et Twitter resteront disponibles même après l’interruption du service.

Il est possible que l’interruption du service soit ajournée pour des raisons techniques.

Merci d’avoir utilisé le service de Partage d’images.