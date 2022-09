Falcom, développeur de la série Legend of Heroes : Trails a annoncé que la franchise a réussi à atteindre 7 millions d’exemplaires vendues dans le monde. Il d’un cap considérable par rapport à la dernière mise à jour des ventes, qui annonçait que l’IP avait atteint 5 millions d’unités vendues au 29 septembre 2020.

The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III et IV sont tous deux disponibles sur Nintendo Switch dès maintenant, The Legend of Heroes : Trails from Zero sortira le 27 septembre 2022. Il ne fait aucun doute que la série a trouvé un public sur la console hyrbide et ce public a certainement contribué au succès des ventes de la franchise dans son ensemble.