Les joueurs américains qui avaient hâte de se procurer la version physique de Hidden Through Time : Definite Edition vont devoir changer leurs plans et visé une sortie ailleurs. L’éditeur ININ Games a annoncé l’annulation de la sortie en version physique aux États-Unis.

Malheureusement, nous n’avons pas de détails sur la raison pour laquelle Hidden Through Time : Definite Edition a été annulé aux États-Unis. ININ Games a simplement confirmé que c’était le cas dans une réponse via Twitter (voir plus bas). Si vous avez précommandé la version physique ici aux États-Unis, surveillez l’arrivée d’un e-mail d’annulation qui ne devrait pas trop tarder. Vous pouvez toujours importer la version européenne, qui fonctionnera sur n’importe quelle Nintendo Switch sans problème, et qui inclut également une traduction en anglais.

Yes, unfortunately it got canceled 🙁 — ININ Games (@ININ_Games) September 28, 2022

source