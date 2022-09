The Pokémon Company a par surprise diffusé une nouvelle vidéo courte de 3 minutes. Dans l’un des mini-clips de cette vidéo, un nouveau Pokémon a été dévoilé: Wiglett en anglais et Umidigda (ウミディグダ) en japonais (Taupiqueur de la mer).

Malgré son apparence similaire à Taupiqueur, ce n’est qu’une coïncidence et il s’agit en fait d’un tout nouveau Pokemon. Aucun autre détail n’a été donné, donc on ne sait pas si et comment il est lié à Taupiqueur. Wiglett vit dans le sable près de zone d’eau. Il peut allonger son corps pour sortir de son terrier.