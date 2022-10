Shueisha Games, le nom du studio vous dit sûrement quelque chose. Pas forcément le Games, mais la Shueisha est sûrement la plus grande maison d’édition de mangas au monde, notamment avec la publication des « Jump ». Avec un catalogue de héros monumentaux, ils ont décidé de mettre en avant leur plateforme numérique Jump+, avec l’aide de Momo-Pi Studio qui nous livre un puzzle game fort sympathique. Alors préparez vos meilleures méninges, votre meilleure imagination, c’est parti pour Captain Velvet Meteor.

Dans son petit monde

Damien, un petit garçon de 10 ans, doit quitter la France pour aller vivre au Japon. Déménager comme ça d’un pays à l’autre à son âge n’est pas une mince affaire, et on se doute que ça peut grandement perturber un enfant de cet âge.

Le moindre petit truc choquant, ou bizarre, ou dérangeant peut le troubler, surtout dans un environnement qu’il ne connaît et ne maîtrise pas. Tout se déroule dans le cadre de sa maison. La première « épreuve » que doit subir Damien, c’est la mort d’un oiseau par son chien. Choqué de voir cet animal décédé, il se réfugie alors dans son monde imaginaire.

Ce monde est celui de Captain Velvet Meteor, l’alter ego de Damien. Le Jump+ Dimension apparaît alors, car chaque situation va le mettre aux côtés d’un héros du Jump (et qui est diffusé sur la plateforme numérique Jump+). Lors de cette première situation difficile, Damien se retrouve aidé par Kafka Hibino de Kaiju n°8.

Un gameplay efficace

Ce qui saute aux yeux quand on joue à Captain Velvet Meteor, c’est sa simplicité et son approche facile. Le jeu est grandement permissif et surtout permet d’avoir beaucoup de possibilités de réussir, il n’y a pas qu’une seule solution.

Chaque niveau est composé d’une carte découpée en petits carrés comme nous en avons l’habitude dans des T-RPG. Ici, pas de montée de niveaux ou de complexité. Chaque personnage (vous en avez 2) peut se déplacer de 4 cases par tour. Damien/Captain Velvet Meteor peut tirer à 3 cases devant lui, il infligera alors de lourds dégâts. Tandis que chaque héros qui va l’accompagner, un héros différent par « épreuve », aura une attaque, et surtout une portée propre à chacun.

Ces portées et ces attaques vont d’ailleurs avoir une grande importance dans la résolution des niveaux, une attaque duo est disponible quand les 2 héros sont côte à côte. Souvent dévastatrice, elle est grandement utile et permet de faire le ménage. Une attaque ultime est aussi disponible quand 3 orbes dorées sont cumulées. Ces orbes sont lâchées à la mort de monstres, comme des déplacements supplémentaires.

Le but de chaque niveau est assez simple : il faut atteindre la fin du niveau, tuer tous les monstres, ou battre un boss. Vous êtes globalement très libres sur le nombre de tour, sauf quand une bombe est présente, ça arrive une fois par « épreuve ». Il y a aussi quelques niveaux qui ont un objectif secondaire plutôt simple à atteindre (souvent, il se fait naturellement).

Très agréable

Vous l’aurez compris, le gameplay est très agréable et permissif. C’est l’une des forces de ce petit jeu ; c’est justement qu’il est accessible à tout le monde. De plus, chaque héros va avoir son propre style d’attaque.

Concernant justement ces mangas, on retrouve : Kafka Hibino de Kaiju n°8, Chrome de HEART GEAR, Slime de Slime Life, Gabimaru de Hell’s Paradise, Ushio Kofune de Time Shadows, Princess & Ex de ‘Tis Time for « torture » Princess, Chloé Love & Kai Iod de Ghost Girl, et Loid Forger de Spy X Family. Donc 8 personnages avec leurs propres patterns d’attaque, d’attaque duo avec le héros et d’attaque ultime.

Nous pouvons nous balader dans la maison, mais c’est plutôt futile, ça permet de lancer les épreuves (par exemple, on tombe sur un cafard dans la salle de bain), mais en dehors il n’y a pas grand-chose à faire. Ah si, trouver des autocollants pour remplir un bingo qui finit par vous débloquer des niveaux bonus.

Niveau durée de vie, il faut compter 2h par « épreuve » de Damien, donc 2h au côté du héros de manga du moment. Il faut compter donc environ une quinzaine d’heures pour terminer le titre.

Conclusion 6.8 /10 Premier jeu de Shueisha Games, créé par un français qui vit au Japon au sein du studio Momo-Pi, Captain Velvet Meteor : The Jump+ Dimensions nous délivre un bon petit puzzle game, sans prise de tête, très joli, avec le plaisir non moins dissimulé de jouer avec nos personnages de nos mangas favoris. Le tout sur un thème pas facile autour d’un enfant de 10 ans qui quitte son pays et qui se réfugie dans son monde imaginaire auprès de ses héros de mangas favoris. LES PLUS Les personnages de Jump

Les personnages de Jump Un gameplay efficace et permissif

Un gameplay efficace et permissif L’histoire de Damien

L’histoire de Damien Tout en français LES MOINS Nous aurions aimé en avoir encore plus

Nous aurions aimé en avoir encore plus Pas mal de mangas ne sont pas connus/disponibles en France Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Maniabilité 0

Contenu 0