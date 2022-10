Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Anodyne – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Another World – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Arietta of Spirits – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Armello – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Art of Rally – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Beat Cop – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Blazing Chrome – $6.79 (prix de base: $16.99)

– Braveland Trilogy – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crysis Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Eldest Souls – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Flinthook – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Giga Wrecker Alt. – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Hand of Fate 2 – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Infernax – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Kunai – $6.79 (prix de base: $16.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Mortak Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Murder by Numbers – $5.09 (prix de base: $14.99)

– MUSYNX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Mutant Year Zero: Road to Eden – $17.99 (prix de base: $44.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $9.99 (prix de base: $49.99)

– No More Heroes – $14.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Panzer Paladin – $9.99 (prix de base: $19.99)

– PC Building Simualator – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Reventure – $3.99 (prix de base: $7.99)

– Rise: Race the Future – $8.24 (prix de base: $16.49)

– Roki – $6.79 (prix de base: $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– RPGolf Legends – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 4 Special – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Rune Factory 5 – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Severed Steel – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishment – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SkateBIRD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Skulls of the Shogun: Bone-A-Fide Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $5.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heiste – $3.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Steel Assault – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Superbeat: Xonic – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Super Meat Boy – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Sword of the Necromancer – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Tails of Iron – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Tetris Effect: Connected – $27.99 (prix de base: $39.99)

– The Jackbox Party Pack 2 – $11.24 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $17.49 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 8 – $19.49 (prix de base: $29.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base: $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Tools Up! – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base: $16.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Unto the End – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Windjammers – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Windjammers 2 – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Ys Origin – $7.99 (prix de base: $19.99)