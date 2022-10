Laissez-nous vous présenter la protagoniste de notre histoire : une petite souris blanche nommée Lila vivant dans le village fictif de Sainte-Et-Claire. Notre histoire commence un soir d’orage, des habitants du village ont quelques soucis liés à la météo et notre petite souris souhaite de tout son cœur aider les habitants. Elle décide donc d’aller chercher l’écharpe préférée d’une locale qui s’est envolée à cause du vent et s’est échouée sur le plus grand paratonnerre situé au centre-ville. Lorsqu’elle atteint le sommet pour récupérer l’étoffe, la foudre s’abat sur notre pauvre Lila. Lorsqu’elle se réveille, elle ressent l’électricité parcourir son corps et entend une voix. C’est celle de Lumion, un esprit gardien envoyé par le créateur pour aider les habitants la nuit. Celui-ci engage notre souris pour aider tous les habitants qui ont été lésés par l’orage.

Les mouvements sont très simples, vous vous dirigez avec le stick gauche, vous déplacez la caméra avec le stick droit, vous couinez avec le bouton X (faites le régulièrement dans votre aventure, sinon les développeurs vous exploseront…), mettre des coups de jus avec le bouton Y, et le bouton A sert à interagir avec les différents éléments du décor (parler, franchir un rebord, passer dans les fils électriques…) et marcher prudemment en restant appuyé sur le bouton B. Vous débloquerez au fur et à mesure d’autres fonctions comme prendre des photos avec la flèche du bas, passer à travers les grillages avec ZL. La souris répond parfaitement à nos mouvements et la prise en main est vraiment simple.

Dans ce jeu, vous devrez aider des habitants en résolvant leurs problèmes. Que ça soit la télé qui ne fonctionne pas où réparer un four pour faire cuire une Wiche (on dit Wiche lorraine et pas quiche lorraine). Pour cela, le chemin sera toujours le même : vous écouterez les malheurs des habitants à leur fenêtre, puis vous devrez activer une Kibblin-O-Box pour vous permettre de voir les Kibblins, des petits êtres électriques facétieux ayant chacun leur personnalité. Chacun d’eux vous demandera de réaliser une tâche (aller plus vite que le son, résoudre des énigmes…). Ces requêtes sont très simples et toutes différentes, ce qui ajoute un plus au niveau de la variété. Une fois une tâche terminée, le petit Kibblin retourne dans sa boîte et lorsqu’elle est pleine, elle redémarre le courant dans le quartier, vous permettant de résoudre le problème de l’habitant. Il y a au total 8 personnes à aider, ce qui est peu, mais chaque humain a un profil différent (retraité, étudiant, artiste..) avec des dialogues sympathiques mêlés à une légère pointe d’humour (réchauffer une Wiche avec un sèche-cheveux portable, c’est cocasse).

Vous aurez 3 types de collectibles à ramasser : les cœurs, les éclairs et les ampoules. Les cœurs seront là pour prouver que vous avez aidé un habitant. Les éclairs sont la monnaie du jeu, ils vous serviront à alimenter les Kibblin-O-Box et à acheter des améliorations à Kishine, une Kibblin chargée de faire fonctionner les lumières de la fontaine. Ces améliorations seront à débloquer en ramassant des ampoules cachées un peu partout dans la ville et en les lui rapportant. Les éclairs se trouvent un peu partout en mettant des coups de jus à différents objets comme des pots, des plaques d’égout, des vélos…

Le jeu se finit entre 4 et 5 heures, selon votre envie de récupérer toutes les ampoules cachées. C’est peu, mais le jeu est très bien rythmé et on ne voit pas le temps passer.

Sur votre gauche, Sainte-Et-Claire

Parlons maintenant du village de Sainte-Et-Claire. Il est divisé en 4 zones interconnectées de plus ou moins grande taille. Chaque zone se débloquera au fur et à mesure de votre aventure. Il est d’une taille correcte (à hauteur de souris) mais loin d’être vide. Ce que nous avons aimé, c’est nous balader un peu partout dans ce village et y voir des petits détails qui le rendent vivant, on a cette impression que des gens vivent ici. Que ça soit le bar-tabac-presse avec ses affiches de Loto, la pharmacie et sa petite croix qui clignote, des plaques commémoratives à des personnalités locales, la boulangerie et ses nombreuses variétés de pain, la boîte aux lettres du coin… Bref, on y retrouve tout le charme d’un petit village français et on a envie d’aller y vivre… Les développeurs ont vraiment réussi ce pari.

Niveau ambiance, le jeu est très chill. Nous ne sommes pas pressés par un impératif quelconque. La bande-son y contribue malgré sa redondance, mais elle est agréable à écouter.

Le seul hic de ce jeu vient plutôt des graphismes, la 3D est un peu baveuse sur certaines textures, mais le jeu ne fait pas mal aux yeux et la DA rattrape le coup facilement.

Quant au framerate, il est très constant, nous n’avons pas spécialement remarqué de baisse à ce niveau-là, le jeu tourne très bien sur notre Nintendo Switch.

Et on n’oublie pas de remercier le guide

Conclusion 7.2 /10 The Spirit And The Mouse réussit son invitation dans le petit village de Saint-Et-Claire grâce à une DA très réussi, une ambiance chill, une prise en main simple et efficace et ses personnages attachants. Ce jeu peut être mis entre les mains des plus jeunes comme des plus âgés, chacun y trouvera quelque chose : l'émerveillement pour les petits à découvrir ce village la nuit, la nostalgie d'une certaine France pour les anciens. On regrettera la durée de vie un peu courte et quelques textures baveuses. LES PLUS Une DA très réussie

L'ambiance très chill On joue une petite souris trop mimi LES MOINS Jeu un peu court, même en 100%

Quelques textures baveuses La bande-son redondante

