Minneapolis, Minnesota, Saint-Ouen, France – 1er septembre 2022 – GameMill Entertainment et Just For Games sont ravis d’annoncer la sortie ce jour du jeu Miraculous: Rise of the Sphinx, disponible en versions physique sur PlayStation®5, PlayStation®4 et Nintendo Switch.

Paris a besoin d’un héros… Ou deux ! Embarquez dans un voyage avec les courageux adolescents super-héros Ladybug et Chat Noir et sauvez la ville dans cette expérience d’action-aventure en solo ou en coopération !

Paris a besoin d’un héros… ou deux ! Le Papillon et ses acolytes ont mis au point un plan pour libérer un sentimonstre géant sur la ville, et seuls les super-héros combattants du crime Ladybug et Chat Noir peuvent intervenir avant qu’il ne soit trop tard. Plongez dans le monde magique de Miraculous et affrontez les ennemis célèbres de la série, ainsi que de toutes nouvelles menaces. Améliorez vos capacités pour mettre fin aux plans du Papillon et sauver les habitants de Paris une fois de plus !

Miraculous : Rise of the Sphinx sera disponible en édition physique le 25 octobre 2022 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox One, et Nintendo Switch.

À propos de Miraculous™ – Les aventures de Ladybug & Chat Noir :

Miraculous™ – Les aventures de Ladybug & Chat Noir continue d’être l’histoire de super-héros préférée de tous et est classée par IMDB parmi les 10 meilleures séries animées des 20 dernières années. Disponible dans plus de 120 pays, la cinquième saison de la série débutera cet automne, suivie par le très attendu film d’animation de plus de 100 millions de dollars, qui sera soutenu par plusieurs partenariats de co-marquage non encore annoncés avec certaines des entreprises les plus influentes du monde entier dans de nombreuses catégories de produits de consommation. Avec un public de base composé de 52% de filles et 48% de garçons âgés de 6 à 12 ans, et une base de fans massive de jeunes adultes « Miraculers » (15-25 ans), Miraculous est devenu un engouement numérique planétaire avec plus de 30 milliards de vues sur YouTube (contenu autorisé et généré par les utilisateurs) ; plus de 200 millions de téléchargements de l’application officielle ; et plus de 400 millions de parties sur Roblox. Plus de 220 millions de produits ont été vendus et les ventes au détail ont dépassé le milliard de dollars dans le monde à ce jour. Miraculous a remporté 29 prix et a été finaliste pour la meilleure marque sous licence parmi les classiques de longue date lors des Licensing International Excellence Awards, 2022.

La série d’action-comédie d’inspiration super-héroïque animée en 3D-CGI Miraculous™ – Les aventures de Ladybug & Chat Noir, créée par ZAG et coproduite avec ON kids & family suit les aventures de deux adolescents apparemment typiques aux identités secrètes, Marinette, et Adrien, qui se transforment par magie en super-héros, Ladybug et Cat Noir. En tant que super-héros secrets, Ladybug et Chat Noir sont partenaires d’action. Mais dans la journée, Marinette est juste une fille normale, vivant une vie normale. Chat Noir est prêt à tout pour soutenir et impressionner Ladybug mais ne sait pas qu’il s’agit de Marinette de sa classe. Marinette, la fille normale, rêve à son tour d’Adrien et n’obtient que peu de réponse. Lorsque le mal menace Paris, leur bien-aimée Ville Lumière, pourront-ils vaincre les méchants inattendus ?