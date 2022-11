Le 3 novembre 2022 – The Pokémon Company International a annoncé une nouvelle extension spéciale du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Zénith Suprême, qui sera disponible dans le monde entier à partir du 20 janvier 2023.

L’extension Zénith Suprême du JCC Pokémon regorgera de nouveaux styles graphiques et d’illustrations exceptionnelles, et mettra l’accent sur les cartes alternatives, dont le tout premier Pokémon-VSTAR avec une illustration spéciale.

Zénith Suprême offrira également un set analogue de 70 cartes, la Galerie de Galar, avec des Pokémon courants, des Pokémon-V, des Pokémon-VMAX, des Pokémon-VSTAR et des cartes Supporter aux illustrations spéciales soulignant le caractère unique de chaque Pokémon ou personnage représenté. Les fans découvriront notamment Mewtwo-VSTAR, Darkrai-VSTAR et Zoroark de Hisui-VSTAR dans cette Galerie de Galar.

De plus, avec la nouvelle continuité des illustrations, les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner et juxtaposer neuf cartes différentes de la Galerie de Galar pour former une image plus grande.

Parmi les cartes les plus remarquables, l’extension contient :

17 Pokémon-V

5 Pokémon-VMAX

8 Pokémon-VSTAR, dont Zacian-VSTAR et Zamazenta-VSTAR

3 Pokémon Radieux : Dracaufeu Radieux, Chrysapile Radieux et Éthernatos Radieux

Les cartes de Zénith Suprême seront disponibles dans les produits qui suivent :

Le Coffret Dresseur d’élite Zénith Suprême contiendra 10 boosters Zénith Suprême, une carte de Lucario-VSTAR à l’illustration spéciale et divers accessoires de jeu

contiendra 10 boosters Zénith Suprême, une carte de Lucario-VSTAR à l’illustration spéciale et divers accessoires de jeu La Collection Zénith Suprême – Regieleki-V ou Regidrago-V contiendra 4 boosters Zénith Suprême, une carte promo et une carte grand format de Regieleki-V ou Regidrago-V, et une carte promo brillante d’un Pokémon autre qu’un Pokémon-V

contiendra 4 boosters Zénith Suprême, une carte promo et une carte grand format de Regieleki-V ou Regidrago-V, et une carte promo brillante d’un Pokémon autre qu’un Pokémon-V Les Mini-boîtes Zénith Suprême contiendront 2 boosters Zénith Suprême et une page d’autocollants

contiendront 2 boosters Zénith Suprême et une page d’autocollants La Collection spéciale Zénith Suprême – Pikachu-VMAX contiendra 5 boosters Zénith Suprême, une carte promo texturée et une carte promo grand format de Pikachu-VMAX, ainsi qu’une carte promo brillante de Pikachu-V

contiendra 5 boosters Zénith Suprême, une carte promo texturée et une carte promo grand format de Pikachu-VMAX, ainsi qu’une carte promo brillante de Pikachu-V Les Boîtes Zénith Suprême contiendront 5 boosters Zénith Suprême et une carte promo entièrement illustrée d’Artikodin de Galar, d’Électhor de Galar ou de Sulfura de Galar

contiendront 5 boosters Zénith Suprême et une carte promo entièrement illustrée d’Artikodin de Galar, d’Électhor de Galar ou de Sulfura de Galar La Collection avec pin’s Zénith Suprême – Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus contiendra 3 boosters Zénith Suprême, une carte promo de Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus, et le pin’s correspondant

contiendra 3 boosters Zénith Suprême, une carte promo de Gorythmic, Pyrobut ou Lézargus, et le pin’s correspondant La Collection Premium avec tapis de jeu Zénith Suprême – Morpeko-V-UNION contiendra 5 boosters Zénith Suprême, 4 cartes de Morpeko-V-UNION, une carte Professeure Pimprenelle, un tapis de jeu et une carte grand format

contiendra 5 boosters Zénith Suprême, 4 cartes de Morpeko-V-UNION, une carte Professeure Pimprenelle, un tapis de jeu et une carte grand format La Collection Premium avec figurine Zénith Suprême – Zacian chromatique ou Zamazenta chromatique contiendra 11 boosters Zénith Suprême, une carte promo texturée soit de Zacian-V chromatique soit de Zamazenta-V chromatique, la figurine chromatique et le pin’s chromatique correspondants, et un ensemble de protège-cartes