SNK a enfin confirmé plus de d’informations sur la sortie prochaine de NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol. 2: on sait désormais que la collection sera lancée le 9 novembre 2022 au Japon (le 10 novembre chez nous). De plus, SNK of Japan a révélé qu’une édition physique du jeu sera disponible au printemps 2023.

Nous avons également appris qu’elle contiendra 10 jeux classiques NeoGeo Pocket Color, tout comme le premier volume de la série lors de sa sortie en mars 2021. Le tweet de SNK annonçant la date de sortie présente une image de plusieurs personnages emblématiques, dont Mega Man et Proto Man de la série Mega Man, Terry Bogard de The King of Fighters, Ryu et Chun-Li de la franchise Street Fighter, etc.

The second wave of the dream collection is here!

The NEOGEO POCKET COLOR SELECTION Vol.2, which contains ten masterpiece NEOGEO POCKET COLOR titles, is coming to Nintendo Switch and Steam on November 9th (PST)!#SNK #NEOGEO pic.twitter.com/8sBW7IW27P

