TACTICS OGRE : REBORN se déroule dans les îles de Valeria, joyaux de la mer d’Obero, Après plusieurs années de conflits, un homme s’élève enfin pour mettre fin à la guerre : Dorgalua Oberyth. Connu comme le roi-dynaste, il a ramené la paix et la prospérité à Valeria pendant près d’un demi-siècle. Mais à sa mort, une guerre civile éclate et plonge les îles de Valeria dans une lutte sanglante opposant trois factions.

Dans TACTICS OGRE: REBORN, les joueurs suivent l’histoire d’un jeune homme, Denam Pavel, qui se retrouve au cœur du conflit . Bien qu’il soit en quête de liberté et de justice, les joueurs découvriront rapidement que même les plus nobles des objectifs nécessitent de prendre des décisions impossibles.

TACTICS OGRE: REBORN est disponible en précommande en Édition numérique standard pour PS5, PS4, Nintendo Switch, et PC via STEAM, et en Édition physique standard pour PS5, PS4, et Nintendo Switch. L’Édition numérique premium est elle aussi disponible en précommande pour PS5, PS4, et STEAM.