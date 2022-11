Voici les résultats financiers de Nintendo pour le troisième trimestre 2022 (1er juillet 2022 – 30 septembre 2022).

Les sources des graphiques sont là et là. Les datas sont disponible juste ici.

Nintendo Switch a expédié 3,25 millions de consoles ce trimestre, contre 3,83 millions l’année dernière. Les prévisions matérielles ont été révisées à la baisse de 21 à 19 millions pour l’exercice (se terminant en mars 2023).

La Nintendo Switch de base s’est vendue à 900 000 d’exemplaires (représentant 27,7 % de l’expédition de ce trimestre)

Nintendo Switch OLED s’est vendue à 2,02 millions d’exemplaires (62,2 %)

Nintendo Switch Lite s’est vendue à 330 000 d’exemplaires (10,1 %)

La Nintendo Switch atteint 114,33 millions de consoles écoulées dans le monde. Elle est à moins de 3 millions de dépasser le total final de la PS4. Les ventes de jeux sont en net hausse par ailleurs.



On passe aux jeux: 11 jeux Nintendo ont été écoulés à plus d’un million d’exemplaires dans le monde pendant le dernier semestre.

On commence forcement avec Splatoon 3 qui s’est vendu à 7,9 millions d’exemplaires en trois semaines (le trimestre finissant le 30 septembre), dont plus de 5 millions au Japon où il a presque déjà dépassé le total du 2 qui est l’un des jeux les plus vendus de l’histoire nippone. C’est le jeu qui se vend le plus rapidement dans la série, avec le double des ventes initiales de Splatoon 2.

Xenoblades Chronicles 3 vendu 1,72 millions d’exemplaires en 2 mois. En comptant les 2 mois, c’est le plus gros démarrage de la série et presque, déjà, la meilleure vente LTD de la série. Avec le season pass, et les nombreuses sorties qui lui seront liés, le jeu deviendra rapidement 1er.

Mario Strikers Battle League Football fait à peine mieux que Mario Tennis Aces, mais reste le Mario Foot le plus vendu, déjà.

Nintendo Switch Sports a été expédiée à 1,31 million d’exemplaires supplémentaires, ce qui porte le total à plus de 6,15 millions d’unités dans le monde.

Pokemon Legends Arceus compte désormais plus de 13,91 millions d’exemplaires. 1,27 million d’exemplaires supplémentaires ont été distribués au cours des 6 derniers mois.

Les autres séries en graphiques :