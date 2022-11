Après la sortie initiale de Kao the Kangourou, le jeu a pu obtenir de nombreuses mises à jour dont les sauvegardes automatiques qui ont été réparées et elles sont (enfin) entièrement fonctionnelles.

Aujourd’hui nous allons pencher sur les derniers DLC sortis et en particulier le DLC Oh! Well sortie en octobre.

Nous avons obtenu en juin le DLC Summer Drip qui donne 2 costumes gratuits sur la période de l’été, une tenue de marin et une bouée avec son masque de plongeur.

En septembre, nous avons obtenu le DLC Top of the Class où vous avez (encore) 2 nouveaux costumes gratuits l’un où vous aurez une salopette pleine de peinture et le visage peinturé, l’autre costume, vous ressemblerez à un 1er de la classe avec une paire de lunette avec la chemise à poche.

Le dernier DLC sorti après le DLC Oh ! Well est un partenariat entre Yooka-Laylee et Kao the Kangourou où vous pourrez vous déguisez en Yooka le caméléon, peut-être un futur radieux s’annonce pour les plateformers.

Voilà la pièce maitresse qui nous intéresse aujourd’hui, le DLC Oh ! Well qui est un dlc d’halloween qui permet l’obtention de 5 costumes en accomplissant les 5 nouveaux niveaux du puits éternel. Vous trouverez toutes les difficultés de vos niveaux traditionnelles ce qui mettra à l’épreuve vos skills de Kao the Kangourou quelque peu à mal. Les 5 niveaux sont assez longs comparés aux 14 niveaux du puits éternel présent dans le jeu de base et je vous rappelle qu’il faudra tout recommencer après la perte totale de vos points de vies associée à la difficulté un peu plus corsée, c’est dur.

Malgré tout ils seront tous réalisables après quelques essais. Les décors seront aux couleurs d’halloween avec de nombreuses faces & attrapes et les fameuses citrouilles qui sont presque effrayantes. Le DLC coûte 6,99€ et pour le contenu plus les nouveaux costumes qui ont été ajoutés, ce petit prix pour un peu plus de Kao dans sa vie.

L’ajout des nombreux DLC (pour un jeu qui n’existe que depuis cette année), la mise à jour qui répare les sauvegardes, le jeu devient beaucoup plus attrayant bien qu’il reste tout de même quelques défauts de collision et les animations ont toujours quelques soucis.