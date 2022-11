À peine l’évènement de ce week-end terminé (qui a vu la victoire de l’équipe Eau), voici venir la prochaine saison pour Splatoon 3 !

Intitulée, « La Saison du Frimas » , celle-ci ajoutera de nouveaux modes (dont le premier Big Run) ainsi que de nouveaux équipements et activiés. cette mise à jour gratuite sera disponible dès le 1er décembre !

Vous pouvez la découvrir en vidéo juste là:

UNE NOUVELLE SAISON SE PRÉPARE !

La saison du frimas arrive le 1er décembre 2022 dans Splatoon 3 et elle apporte de nouveaux modes, de nouveaux équipements et de nouvelles activités qui sauront ravir les Inklings et les Octalings de Cité-Clabousse.

Le premier Big Run est en approche ! Préparez-vous à repousser les vagues de Salmonoïdes qui déferlent sur le parc Carapince.

De nouvelles armes et de nouveaux stages débarquent.

Vous avez déjà atteint le rang S+ dans les matchs anarchie ? Affrontez l’élite de l’encrage et de la liquidation dans les matchs X !

Un nouveau catalogue arrive, avec de nouveaux articles et de nouvelles émoticônes à débloquer.

Et bien plus encore !