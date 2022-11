Paris, le 15 novembre 2022 – L’éditeur Microids et IMPS sont heureux de célébrer la sortie du jeu Schtroumpfs Kart avec un trailer de lancement survolté. Le jeu est développé par Eden Games, studio connu pour ses jeux de course emblématiques (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited, V-Rally), il est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Il est l’heure de faire vrombir vos moteurs : choisissez votre Schtroumpf, chacun doté de son propre kart et d’un super pouvoir unique, et c’est parti pour des courses endiablées pour toute la famille ! (notre test ici, ndlr)

Vous souhaitez devenir le Schtroumpf le plus rapide du village ?

Pour y parvenir, rien de plus simple ! Prenez le meilleur départ, empruntez des raccourcis, maitrisez le super pouvoir de votre Schtroumpf et utilisez vos objets au bon moment pour dépasser vos adversaires et devenir le meilleur pilote du village ! Seul ou à plusieurs, jeune conducteur débutant ou pilote chevronné… tout le monde peut schtroumpfer la 1ère place, et montrer à tous qui est le plus rapide des Schtroumpfs !

Découvrez le contenu de la version physique Turbo Edition :

Le jeu complet

Un écusson brodé du Grand Schtroumpf

2 planches de stickers

Caractéristiques du jeu :

12 circuits répartis dans l’univers des Schtroumpfs : le village, la forêt, le barrage, les marais… même le manoir de Gargamel !

: le village, la forêt, le barrage, les marais… même le manoir de Gargamel ! 12 Schtroumpfs sont à ta disposition : à toi de sélectionner le pilote qui te convient !

: à toi de sélectionner le pilote qui te convient ! Chaque Schtroumpf possède son propre kart et un Super Pouvoir bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent.

et un bien pratique pour mettre les adversaires dans le vent. Met ton environnement à profit pour passer la ligne d’arrivée en tête : objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis…

: objets bonus, boosts, rampes, caisses destructibles, raccourcis… Termine 1 er des courses où 8 Schtroumpfs s’affrontent lors de courses effrénées.

des courses où lors de courses effrénées. Joue seul ou en famille , jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé.

, jusqu’à 4 joueurs en multijoueur local avec écran divisé. Défie chaque Schtroumpf sur son circuit dans le « Défi chronométré », et fais le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne !

», et fais le meilleur temps pour être en haut du classement en ligne ! Débloque des bonus inédits au fil des courses et des victoires, et tente de tous les collectionner dans ton album !