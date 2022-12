Pokémon écarlate/violet ont éclaté de nombreux records de vente en vendant 10 millions de copies à travers le monde en 3 jours, mais ce record est entaché par de nombreux problèmes de performance et de bugs.

Dans le patch note 1.1.0 qui a été déployé le 1er décembre, Nintendo a reconnu que le jeu avait des problèmes et s’est excusé. Ils ont promis de travailler pour améliorer le jeu.

« Nous sommes conscient que les joueurs aient pu rencontrer différents problèmes qui ont affecté les performances du jeu » a déclaré Nintendo. « Notre but est de toujours donner une expérience positives aux joueurs à travers nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Nous prenons en compte sérieusement les retours des joueurs et travaillons pour améliorer nos jeux ».