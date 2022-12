Détruisez… Absorbez… Grandissez… Grime est un RPG action-aventure impitoyable proposant des armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction. En déchirant ce monde énigmatique d’horreur anatomique, absorber les dépouilles de vos victimes avec un trou noir renforcera votre hôte.

On, apprend aujourd’hui que GRIME ne loupera pas le coche de 2022 et arrivera enfin sur nos Nintendo Switch le 15 décembre prochain. Le prix n’est pas encore confirmé, mais il devrait tourner autour des 20€ sur l’eShop. Le jeu arrivera en même temps que le DLC Colors of Rot qui sera disponible sur Steam et qui ajoutera beaucoup de contenu (plus de détails via la vidéo ci-dessous). En plus, le DLC sera gratuit ! On ne sait pas encore sur il sera immédiatement disponible dans la version Nintendo Switch.

Un matériau inhabituel s’effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier s’ouvre à vous. Votre défi sera de survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, parez et absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs aspects contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois. GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d’améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu’il existe plus d’une façon de détruire un ennemi.