Comme vous le savez peut-être, Nintendo a un programme d’essai dans lequel ils offrent des téléchargements de jeux complets pour une durée limitée.

Les joueurs européens pourront découvrir River City Girls à partir dès maintenant jusqu’au 12 décembre. Si vous ne pouvez pas attendre, le jeu est actuellement en promotion sur l’eShop, justement jusqu’au 12 décembre à -50% soit 14,99€ au lieu de 29,99€.

River City Girls est disponible dès maintenant et jusqu’au 12/12 via l’offre Jeux à l’essai réservée aux abonnés Nintendo Switch Online ! Téléchargez le jeu : https://t.co/QEDyJ0HFPz pic.twitter.com/7xsHwnMzPB — Nintendo France (@NintendoFrance) December 6, 2022

Une très bonne nouvelle donc, mais on reste sur notre faim puisqu’on est toujours dans l’attente de la sortie de River City Girls qui est toujours annoncé pour ce mois-ci, surtout qu’i lest disponible au Japon depuis le 1er décembre, et comme notre article vous l’indique, le jeu est en Francais, même sur l’eShop nippon.