Akka Arrh est un jeu d’arcade Atari méconnu, bien que d’une difficulté redoutable (ce qui a causé sa perte). Il s’agit d’un protoype de jeu sorti en 1982 et distribué en test dans très peu de salles d’Arcade (On ne resence que 3 bornes encore existantes). Signé Mike Hally (qui a bossé sur le jeu Star Wars Arcade sorti en 1983) et Dave Ralston (qui a oeuvré avec Mike Hally sur le jeu Indiana Jones et le temple maudit, sorti en 1985), Akka Arrh est un jeu de tir, dans lequel vous contrôlez une tourelle apellée « La Sentinelle » armée d’un canon « Akka Arrh« , qui doit lutter contre l’invasion du maléfique Jorzon et de ses troupes.

Malheureusement, le jeu s’est avéré trop difficile pour les joueurs qui s’y sont frottés ce qui a conduit Atari a laissé tomber cette borne (et le jeu).

Celui-ci a néanmoins refait surface dans la compilation Atari 50: The Anniversary Celebration et nous apprenons aujourd’hui que le jeu va connaitre un remake, chapeauté par Jeff Minter (Tempest 2000, Polybius, Tempest 4000), un habitué des shooters. Nous vous proposons de découvrir la première bande annonce du jeu, qui n’a pas l’air d’avoir beaucoup changé d’un point de vue visuel…