Hogwarts Legacy: l’héritage de Poudlard a été reporté à 2023 par Warner Bros. Games et Avalanche Software. On en sait désormais plus.

L’héritage de Poudlard a désormais une date de sortie définitive sur Nintendo Switch. Le jeu sera lancé sur la console le 25 juillet 2023.

Hogwarts Legacy était précédemment prévu pour ces vacances avant d’être reporté à 2023. Le jeu sera désormais lancé de manière échelonnée en février (pour les plateformes current-gen), en avril (pour les plateformes last-gen) et en juillet (pour la console hybride de Nintendo).

Ceux qui souhaitent avoir un autre aperçu de L’héritage de Poudlard pourront le faire en regardant la dernière vitrine de gameplay du jeu. Le réalisateur Alan Tew, le concepteur de systèmes Mekenzy Toner, le responsable de la communauté Chandler Wood et l’invité spécial Ben Snow présenteront un nouvel aperçu du vol et de la traversée sur balai, des combats avancés et une introduction à la Salle des requêtes. Vous pouvez regarder le showcase le 14 décembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 ET / 18 h 00 au Royaume-Uni / 19 h 00 en Europe. Il sera disponible sur YouTube ici.

L’héritage de Poudlard est un RPG d’action immersif et ouvert qui se déroule dans le monde présenté pour la première fois dans les livres de Harry Potter. Embarquez pour un voyage à travers des lieux familiers et nouveaux, explorez et découvrez des bêtes fantastiques, personnalisez votre personnage et fabriquez des potions, maîtrisez les sorts, améliorez vos talents et devenez le sorcier que vous voulez être.

Découvrez Poudlard dans les années 1800. Votre personnage est un étudiant qui détient la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Découvrez la sensation de vivre à Poudlard en vous faisant des alliés, en combattant les sorciers noirs et en décidant finalement du sort du monde des sorciers. Votre héritage est ce que vous en faites. Vivez le non-écrit.