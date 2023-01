Depuis la Wii, SEGA et Nintendo font équipe avec succès pour des jeux sur le thème des Jeux olympiques mettant en scène divers personnages de Mario et Sonic. Bien que nous n’ayons pas entendu d’annonce officielle concernant un nouveau jeu, une offre d’emploi de SEGA semble indiquer qu’un tel projet est en cours.

Une récente offre d’emploi de SEGA cherche à embaucher une personne ayant une expérience de l’Unreal Engine 4, ainsi qu’une expérience de travail sur des jeux d’action. Une expérience des jeux en ligne et des plateformes telles que PS4/PS5/Switch/XB1/XSX et S/PC est également un atout. Plus important encore, l’offre d’emploi indique que ce jeu sera lié à la série Sonic et aux Jeux olympiques, avec des liens vers les sites officiels des jeux vidéo Sonic et des Jeux Olympiques.

Alors, bientot l’annonce de Mario & Sonic à Paris pour les JO ?