On commence aujourd’hui avec le FPS Tamarindos Freaking Dinner qui s’annonce sur Nintendo Switch. Le titre est un successeur spirituel de Baobabs Mausoleum, qui est sorti sur la console hybride en 2018. Il s’agit du deuxième jeu de la « Jacob Jazz’s Treelogy ».

Laissez-moi vous présenter Macario Macabro ! le pizzaïolo exorciste qui a la malchance d’apporter une commande au manoir de Tagomago sur MokingBird MilkyWay Heights 13, un vieux manoir hanté et glauque au-dessus de l’univers avec le dîner le plus horrible de tous ! La comtesse Erzeweth Wátory de Walpurgis (la tante du Watracio !), puante et cannibale, organise cet infâme dîner, et vous devez apporter la pizza, mais attendez… peut-être que le dîner n’est pas la pizza… PEUT-ÊTRE QUE C’EST VOUS !!!!

L’éditeur Eastasiasoft et le développeur SideQuest Studios vont porter Rainbow Skies sur Nintendo Switch. Il sera disponible dans le courant de l’année 2023. Rainbow Skies est un RPG/stratégie. Le titre a fait ses débuts il y a plusieurs années sur les plateformes PlayStation, mais il apparaît pour la première fois sur une console Nintendo.

Rainbow Skies est un jeu de rôle à l’univers fantastique, au combats au tour par tour dévastateurs et à l’humour… ravageur ! Plongez au cœur d’un monde coloré et bouillonnant de vie : amis, ennemis, donjons lugubres, villes, boutiques, combats au tour par tour… les rôlistes seront comblés ! Des monstres à dresser, des personnages à améliorer, des armes, de l’équipement et des compétences extrêmement variés vous offriront des milliers de possibilités pour vivre votre aventure. Les centaines de quêtes secondaires et de villes vous promettent des dizaines d’heures de jeu palpitantes !

• Traduit intégralement en français.

• Explorez un monde coloré et plein de vie, grouillant d’amis autant que d’ennemis.

• Menez des combats au tour par tour, utilisez vos compétences et vos combos dévastateurs.

• Élevez et faites évoluer une grande variété de monstres et ajoutez-les à votre groupe.

• Améliorez vos personnages, armes, équipement et compétences.

Grâce à l’éditeur Eastasiasoft et au développeur HitP Studio, nous verrons Schildmaid MX sur Nintendo Switch, il sera lancé sur la console plus tard en 2023. Schildmaid MX est un shoot’em up à défilement latéral.

En infériorité numérique et en surnombre dans l’espace lointain ? Pas de problème ! Transforme les attaques de tes ennemis en un pur paradis pour les balles grâce à ta technologie avancée de Schildmaid et commence à collecter des projectiles dangereux pour alimenter ton vaisseau et marquer des points ! Mais lorsque votre bouclier s’épuise et que le temps du danger arrive, vous avez intérêt à changer de stratégie rapidement ! Schildmaid MX est un shoot’em up 2D à défilement latéral frais et frénétique dans lequel vous choisissez 1 des 3 féroces vaisseaux spatiaux de combat pour faire des ravages sur la flotte d’invasion qui menace votre planète. Lancez-vous dans de multiples attaques et sèmez la terreur dans le cœur de vos ennemis. Les meilleurs pilotes sont immortalisés sur les classements en ligne !



Eastasiasoft poursuit ses annonces pour son calendrier de sorties assez chargé sur Nintendo Switch avec Burrow of the Fallen Bear, qui sort la semaine prochaine, le 12 janvier 2023. Il coûtera 19,99 $ / 19,99 € sur l’eShop de la Switch.. Celui-ci a été développé à l’origine par Male Doll.

Eastasiasoft et le développeur FAS3 ont annoncé qu’ils allaient mettre Albacete Warrior sur Nintendo Switch. Le jeu est confirmé pour un lancement le 1er février 2023 pour $9.99 / €9.99. Albacete Warrior est une expérience de beat ’em up à défilement latéral.

Incarnez le ninja espagnol Benito, son ami Pepito et son sensei Paco dans une étrange aventure à travers le monde ! Présenté dans un mélange d’environnements 3D et de sprites pixel art 2D, Albacete Warrior donne une nouvelle dimension au traditionnel beat ’em up à défilement latéral, permettant aux joueurs de « cockslap » des hordes d’ennemis avec Pepito, le copain à plumes de Benito, tout en courant et en sautant à travers une grande variété de scènes 3D. Avec la vitesse et l’agilité d’un guerrier redoutable et armé d’un humour satirique, Benito pourrait bien avoir ce qu’il faut pour devenir l’élu. Chargez dans la bataille en solo ou faites équipe avec un ami pour un jeu coopératif brutal !

Eastasiasoft (oui encore eux), dévoile aussi Pocket Witch sur Nintendo Switch. Le platformer de précision sera prêt à sortir sur l’eShop le 15 février 2023 pour $4.99 / €4.99.

Relevez différents défis pour aider la petite sorcière à s’échapper d’un donjon plein de pièges et d’ennemis, où elle a été piégée par un grand sorcier maléfique. Avec son amie chauve-souris, la petite sorcière devra sauter, utiliser son tiret, elle affrontera des ennemis qui attaquent quand ils la voient, des sorcières maléfiques qui lui jettent des sorts, elle devra sauter par-dessus des épines en bois, des lames tranchantes et des scies , elle trouvera des flaques d’acide sur votre chemin et des défis logiques avec des clés et des portails.

Eastasiasoft a annoncé qu’il s’associait à Sunset Arctic Games pour porter le titre EchoBlade du studio, sorti précédemment sur Pc via Steam, sur Nintendo Switch. Bien que nous n’ayons pas de date de sortie précise, nous savons qu’il sera disponible au début de l’année 2023.

Aveuglé et piégé dans un donjon labyrinthique, chaque son que vous émettez éclaire votre chemin vers la liberté ! Dans EchoBlade, le danger vous guette à chaque coin sombre, des trappes et des chambres remplies de fumées toxiques aux salles patrouillées par des chevaliers croisés, et bien plus encore ! Explorez en perspective à la première personne et observez les échos qui révèlent les murs, les sols et les ennemis autour de vous. Chaque pas, chaque cliquetis d’armure ou chaque coup de lame illumine votre chemin d’une vague de résonance sonore. Marchez avec précaution pour éviter les plaques de pression qui déclenchent des pièges. Chaque niveau propose de nouvelles mécaniques, des secrets à découvrir et des énigmes à résoudre. Personnalisez votre expérience d’aventurier en attribuant des couleurs à différents types de menaces et de caractéristiques environnementales. Utilisez votre intelligence et toutes les ressources à votre disposition pour défier le destin et vous échapper !

Eastasiasoft a un autre shoot ’em up sur Nintendo Switch, ayant annoncé Hyper-5 pour la console hyrbide. Hyper Productions est à l’origine de la version originale.

Le jeu d’action en 2D de style pixel-art Virtua Unlimited Project est en route pour une sortie sur la Nintendo Switch. Une date de sortie n’a pas encore été déterminée.

Virtua Unlimited Project se déroule dans un monde qui appartient aux Vtubers actifs dans le cyberespace. Les joueurs incarnent Aizawa Kana, qui entre dans un monde de NEO Babylon et affronte des Vtubers capables de différents superpouvoirs. L’équipe a mentionné que Mega Man Zero est une source d’inspiration claire pour le gameplay. Le titre comporte des plates-formes, des combats rétro, des éléments d’exploration et même des aspects RPG. Les joueurs peuvent s’attendre à « des sensations de jeu rétro, des combats de boss difficiles et des niveaux intrigants dans différents styles. » En outre, en lisant les données des cartes à l’aide d’une ceinture spéciale, il est possible d’obtenir les compétences de ces personnages pour combattre dans différents styles.

Utopos a annoncé et lancé Guntech 2 sur Nintendo Switch. Le jeu, une expérience de shoot’em up d’inspiration rétro, est proposé en téléchargement numérique via l’eShop.

La Station spatiale Utopos était le nouvel espoir des humains. Ce fut un échec. Ne sous-estimez jamais la cupidité humaine. Votre travail consiste à remettre de l’ordre. Combattez des formes de vie extraterrestres, sauvez des scientifiques et livrez des vaccins pour lutter contre une pandémie mortelle. Guntech 2 est un shoot’em up ultime au style rétro qui se déroule dans l’espace. Certains parleraient de cave-flyer. Peu importe comment vous l’appelez, une chose est sûre: le jeu regorge d’action non-stop, de tonnes d’armes et de grosses explosions ! Vous pouvez jouer en solo ou en co-op jusqu’à 4 joueurs !

Il s’agit d’un jeu de style rétro où des graphismes et des effets visuels de pointe sont associés à une jouabilité fluide. Il s’agit d’un jeu de tir à deux manches dans l’espace, inspiré des jeux de tir d’arcade classiques. Vous pouvez jouer en solo ou en coopération sur canapé avec jusqu’à 4 joueurs ! Utilisez le stick gauche pour diriger et pousser votre vaisseau, et le stick droit pour contrôler le railgun. Votre vaisseau dispose de trois armes différentes. Les boutons L et R permettent de tirer les deux armes supplémentaires, plus puissantes, qui tirent toujours dans la direction du nez de votre vaisseau. Cela vous donne la possibilité de tirer dans n’importe quelle direction avec le railgun, avec une puissance de feu supplémentaire lorsque vous positionnez votre vaisseau vers l’ennemi. Guntech 2 comporte 5 mondes distincts : Tutorial, Virus, The Dark Worlds, Space Jungle et Cargo Hauler. Chaque monde comporte 8 niveaux, plus un niveau de boss à la fin. En outre, il y a des niveaux saisonniers qui sont des petites missions amusantes et stupides sur le thème des saisons comme Noël et Halloween. Vous disposez d’un nouvel ensemble de vies pour chaque niveau. Chaque niveau a trois objectifs différents. Le premier est obligatoire pour passer les niveaux et vous permettra de gagner une étoile. Les autres objectifs de niveau vous feront gagner des étoiles supplémentaires, et vous pouvez essayer de passer tous les niveaux pour obtenir 3 étoiles. Il existe 20 armes différentes. Vous recevez les armes initiales au début du jeu, et vous pouvez en gagner d’autres en jouant. Les armes ont des caractéristiques différentes et c’est à vous de trouver celle qui convient le mieux à votre style de jeu et à un niveau particulier. Vous pouvez acquérir de nouvelles armes entre les niveaux, mais vous pouvez passer librement d’une arme à l’autre pendant le jeu.

Seventh Lair est un court roman visuel basé sur les personnages de The House in Fata Morgana. Comme il s’agit d’un monde parallèle, il n’est pas nécessaire d’avoir terminé The House in Fata Morgana préalablement.

NOVECT a révélé que son visual novel Seventh Lair est en route pour une sortie sur la Nintendo Switch. Une date de sortie n’a pas encore été partagée, le jeu sera disponible » dans un futur proche « . D’autres informations seront communiquées prochainement.

Dark†Knight (pseudonyme), développeur de jeux vidéo indépendant, ne rencontre pas de franc succès. Mais un jour, il reçoit le mail passionné d’une fan. Au bas de l’échelle du haut de ses 27 ans, cette rencontre va illuminer son quotidien. Alors qu’il souhaitait simplement se faire reconnaître par la société, cette femme était désormais devenue sa source de motivation. En 2013, il avait le pressentiment qu’il créerait un chef-d’oeuvre. Pendant ce temps, les habitués de son site web nommé Royaume Heven postaient librement sur le forum. Au vu des publications de plus en plus rares de Dark†Knight, un des habitués, J.B, perd patience et commence à spammer. « Quand est-ce que tu comptes sortir un nouveau jeu, développeur de merde. »

C’est ainsi que Dark†Knight déclare :

« Je vais sortir un nouveau jeu le 1er avril. »

Ce jour-là, il publie sur son forum un jeu nommé « Seventh Lair ». Mais après l’avoir téléchargé, Dark†Knight et les habitués se retrouvent téléportés dans un RPG ?!

Entrez dans cette métafiction interactive mêlant innocence et désespoir !

« Un réel chef-d’oeuvre a le pouvoir d’attirer les autres contre leur gré. »