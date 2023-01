Onion Assault est un jeu indépendant de Bertil Hörberg, un développeur suédois qui réalise ses projets quasiment seul, à la sueur de son front. Jeu de plateforme 2D, Onion Assault est une création qui respire l’hommage à l’univers de Nintendo. Cela tombe bien, le jeu sort sur l’eShop de la Nintendo Switch le 17 janvier au prix de huit euros. Est-ce que l’hommage est à la hauteur de ses grands prédécesseurs ?

Je n’ai jamais blessé un oignon, alors pourquoi me font-ils toujours pleurer ?

Alors que nos deux personnages se reposent tranquillement, un bataillon vient les attaquer. Décidés à retrouver leur petit moment de détente, nos deux personnages décident alors d’aller détruire l’armée entière.

C’est sur ce pitch assez ténu que notre récit débute. Onion Assault est un jeu de plateforme en 2D classique qui rappelle immédiatement le gameplay d’un Super Mario Bros. Nous pouvons sauter, courir et se baisser. Seulement, en plus de ces éléments très classiques, nous avons la possibilité d’attraper à peu près tout ce qui se trouve en-dessous de nous pour le lancer.

Cela signifie que nous pouvons lancer sur les ennemis les oignions qui sont encore des pousses dans le décor, mais cela signifie aussi que nous pouvons envoyer un ennemi sur un autre. En envoyant paître nos adversaires, nous pouvons donc nettoyer le niveau et avancer plus facilement.

Comme tout bon hommage à Super Mario Bros, le jeu est constitué de plusieurs mondes qui sont eux-mêmes constitués de plusieurs niveaux. Chaque niveau possède sa propre mécanique qui permet de varier (à peu près) le gameplay.

Il y a par exemple le niveau où nous devons nous débrouiller avec la lave qui monte, celui où nous voyageons sur des wagons en mouvement, celui où des pics de glace nous tombent dessus, etc.

Chaque dernier niveau du monde se termine par un boss qui possède ses propres mécaniques. Cerise sur le gâteau, le boss final est une référence à l’un de nos ennemis préférés de l’univers de Nintendo.

Malheureusement, Onion Assault possède énormément d’idées, des bonnes comme des mauvaises, mais qui, dans les deux cas, ne sont pas exploitées jusqu’au bout. Nous avons par exemple adoré les moments dans la neige où nous devions déblayer cette dernière pour avancer. Cependant, cette idée est utilisée que sur trois fois dans le jeu !

En abandonnant toutes ses idées et en n’exploitant pas assez les mécaniques uniques de chaque niveau, Onion Assault laisse de côté tout ce qui fait la réussite de ses idoles. Il propose finalement un gameplay beaucoup plus plat que ce qu’il aurait pu être. Les niveaux se font majoritairement de façon linéaire, en esquivant les ennemis et en fonçant vers la ligne d’arrivée. Nous sommes comme des enfants avec un nouveau jouet que nous ne pouvons pas utiliser car nos parents ont préférés que nous fassions nos devoirs.

Un jeu avec de bonnes idées mais qui ne durent jamais

Certains niveaux ne souffrent pas de ce défaut, comme le 2-2, mais ils sont trop peu nombreux pour proposer une expérience satisfaisante de A à Z.

La variété dans les ennemis que nous rencontrons est très agréable, et nous avons apprécié l’effort déployé par le développeur. Outre ceux qui sont présents à chaque niveau, nous avons une panoplie importante d’ennemis uniques comme le hockeyeur. Ce travail sur les ennemis dénote des bonnes intentions du créateur d’Onion Assault.

La gestion des checkpoints est très mal gérée dans Onion Assault. Alors que nous avons trois vies et trois cœurs, les points de sauvegarde sont rares et aléatoires. Nous n’avons aucun moyen de savoir quand notre progression est sécurisée, et la plupart du temps, nous pestons quand nous devons recommencer les trois quarts du niveau. Le jeu aurait été certes bien plus court, mais surtout bien plus agréable avec des points de sauvegarde après chaque difficulté.

De plus, les ennemis dans Onion Assault réapparaissent très rapidement, ce qui est pratique pour certains passages où nous devons grimper sur nos adversaires pour avancer, mais qui est en revanche horripilant que nous avons volontairement envoyé paître nos adversaires pour rendre notre chemin plus facile. C’est simple, les adversaires réapparaissent quand ceux-ci ne sont plus dans le champ de vision de notre caméra. Un ennemi peut donc revenir quelques secondes après son élimination, ce qui nous frustre dans notre progression.

Même si ce n’est pas un mauvais jeu, Onion Assault est un jeu déséquilibré. Certains niveaux sont très agréables, alors qu’à l’inverse, d’autres sont un véritable calvaire. Globalement, nous avons très souvent eu l’impression d’avoir affaire à un jeu qui ne fait que rendre hommage à la série des Mario Bros sans jamais réussir à imposer son propre gameplay.

La durée de vie est très courte, et le jeu se termine en une heure et trente minutes. Il y a bien des pièces « cachées » dans chaque niveau, mais celles-ci ne sont pas assez bien dissimulées pour vous faire passer plus de deux heures sur Onion Assault. En tout et pour tout, il y a quatre niveaux regroupés dans quatre mondes, ce qui fait un total de seize niveaux. Pour huit euros, cela reste un temps de jeu assez faible, avec une expérience pas assez exceptionnelle pour compenser sa durée.

Les graphismes colorés d’Onion Assault sont très sympathiques. Ils possèdent une vraie patte cartoon qui est agréable à regarder. Nous avons apprécié nous déplacer dans les niveaux, que ce soit en hiver, dans la lave ou bien dans les mondes sucrés. Notons cependant que les graphismes semblent bien moins détaillés sur la Nintendo Switch que sur les images de l’eShop. La bande-son dynamique est aussi très agréable et nous donne vraiment un petit coup de boost dans notre expérience qui fut parfois maussade.

Conclusion 5.8 /10 Onion Assault est un jeu de plateforme en 2D avec de bonnes idées mais ne pousse jamais ses mécaniques jusqu’au bout. En résulte un jeu inégal, avec des passages charmants et d’autres casse-pieds ainsi qu’une durée de vie très faible (1h30) malgré son prix de huit euros. Nous avons apprécié ses graphismes, sa bande-son, la variété des ennemis que nous rencontrons et les références à l’univers de Nintendo, mais le jeu reste parfois trop dans l’hommage pour réussir à proposer une expérience unique et intéressante. La gestion des checkpoints et la réapparition des ennemis sont un sacré moins qui nous ont très souvent frustrés dans notre aventure. LES PLUS Un jeu de plateforme 2D avec de belles idées…

