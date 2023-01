Bandai Namco a communiqué une date de sortie pour le DLC de Sword Art Online : Alicization Lycoris Blooming of Forget-me-not DLC sur Nintendo Switch. Il sera disponible le 18 janvier 2023. Ce DLC est mis en avant par une nouvelle histoire, de nouvelles cartes et donjons, de nouvelles bêtes divines, ainsi que de nouvelles armes et tenues.

Après avoir fait le terrible rêve de perdre Eugeo lors d’une bataille féroce contre l’Administrateur, Kirito est déterminé à chercher une deuxième épée afin de protéger ses amis. Dans cette histoire, les fans apprécieront donc l’aventure de Kirito et Eugeo alors qu’ils voyagent dans quatre nouveaux endroits à la recherche des ressources nécessaires pour créer l’épée ultime. Blooming of Forget-me-not est une aventure solo offrant une multitude de nouveaux contenus. Kirito, Alice, Eugeo et Medina se sont battus pour la paix dans le royaume des humains, et le règne de l’Administrateur a pris fin. Pour éviter de perdre une personne qui lui est précieuse… Pour devenir un épéiste plus fort… Kirito part avec Eugeo à la recherche d’un nouvel Objet Divin.

Blooming of Forget-me-not est la première extension majeure (DLC) de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris. Le contenu supplémentaire comprend une nouvelle histoire, des armes, des tenues et bien plus encore.

Inclut le contenu suivant :

・ Nouvelle histoire : extension majeure (DLC 1) – Blooming of Forget-me-not

・ Nouvelles cartes et donjons

・ Nouvelles bêtes sacrées

・ Nouvelles armes et tenues

*Pour jouer au DLC Blooming of Forget-me-not, vous devez terminer l’histoire principale de SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris.

*Il existe un pack incluant ce produit. Veillez à ne pas effectuer d’achats en double.