Ce n’était qu’une question de temps, là où les pessimistes ne fondaient aucun espoir quant au succès de la dernière née de Nintendo après l’échec de la Wii U. La Nintendo Switch est finalement un immense carton, dépassant les consoles une par une en se frayant un chemin vers le podium.

Depuis Mars 2017, la Nintendo Switch se serait écoulée a 7,09 millions d’exemplaires en France, détrônant ainsi la console reine, la Wii qui tenait jusqu’ici le record de la console la plus vendue sur le territoire (ce n’était pas la PS2 en France).

Cela implique donc que près d’un quart des foyers en France est équipé d’une Switch.

Ce chiffre vient d’une mise à jour incluant les ventes de 2022 avec 987.000 Nintendo Switch vendues sur l’année.

Le directeur général de Nintendo France, Philippe Lavoué aurait déclaré ceci :

Nous avons vendu 987.000 Switch en 2022, ce qui est la meilleure performance du marché. Une console vendue sur deux en France l’an passé était une Switch.

Une citation qui est tout de même a remettre dans le contexte d’une pénurie de composants handicapant depuis 2 ans la concurrence qui peinait a renouveler ses stocks de consoles là où la Nintendo Switch n’a eu que très peu de problèmes de ce côté.

Bien que la cadence soit en train de ralentir sur les 2 dernières années, la console continue de bien se vendre et 2023 s’annonce encore comme une belle année entre Zelda: Tears of the Kingdom prévu le 15 Mai et la sortie du film Super Mario Bros. en Mars entre autres.

Les ventes de jeux Nintendo en France en 2022 (physique uniquement)

Pokémon Violet et Écarlate : 701.000 ventes

Pokémon Arceus : 575.000 ventes

Mario Kart 8 : 445.000 ventes

Nintendo Switch Sports : 425.000 ventes

Mario Strikers : 264.000 ventes

Splatoon 3 : 254.000 ventes

Animal Crossing New Horizons : 253.000 ventes

Kirby et le Monde oublié : 214.000 ventes