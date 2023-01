Annoncé un peu au hasard, déjà sorti sur PC, Brave’s Rage débarque sur Switch en catimini. Il vient sur le terrain des roguelites avec des cartes, autant dire qu’il y a des cadors déjà sur le marché et que la concurrence est élevée. Mais arrive-t-il à se frayer un chemin dans cette jungle ? Eh bien préparez votre plus beau deck, vos meilleurs équipements, c’est parti pour Brave’s Rage !

Une histoire classique

Nous n’allons pas y aller par quatre chemins, le pitch est classique. Voici celui de la fiche du jeu : Il était un jour un dragon maléfique qui est venu au royaume Aim et a emmené la princesse. King a réussi à sauver la princesse en rassemblant des groupes de braves, mais beaucoup d’entre eux ne sont jamais revenus. Avec cette opportunité, les Forces allaient recommencer quelque chose, même les Diables et les Anciens étaient impliqués.

Dans la réalité, bah elle est plutôt absente, ce n’est pas vraiment le but de ce genre de jeux non plus. Le gameplay pousse clairement le jeu et c’est l’aspect roguelite qui alimente le contenu et la durée de vie.

Un gameplay efficace et différent

Brave’s Rage nous rappelle tous les classiques du genre roguelite de cartes. On choisit un héros (Brave) parmi 9, chaque héros a d’ailleurs des Alter Ego, qui sont des variantes visuelles, attention pas un simple changement de couleur, mais parfois un autre skin complet par exemple Protecteur Sancho devient Sancha et le délire va jusqu’à sa description qui indique qu’elle vient du même village que Sancho, mais qu’on l’appelle Sancha, car elle ressemble à Sancho.

Ce choix de personnage va donc influencer votre deck de base mais aussi le pouvoir du héros, nous allons y revenir. Chaque héros est représenté par une couleur, Sancho sera le vert (et donc les cartes de protection), là où Tracy qui est une archère va, elle, être représentée par des cartes jaunes. L’utilisation de 3 cartes par un personnage permettra de déclencher son pouvoir. Tracy par exemple va tirer une flèche horizontale qui traversera les ennemis pour toucher tout le monde.

Les combats contrairement à ce qu’on peut connaître habituellement ne sont pas au tour par tour, mais en temps réel avec une jauge ATB. Nous connaissons les intentions de l’ennemi pendant qu’il charge son attaque, tous les X temps vous piocherez une carte pour augmenter votre main. La difficulté du jeu sera donc tout d’abord de jouer avec le temps. Heureusement on peut réduire/accélérer ce temps en cours de combat. Et le ralentir encore plus en appuyant sur ZR.

Lancer une carte de protection au bon moment déclenche un blocage parfait, qui sera donc plus efficace. Mais il faut aussi faire attention au timing, un archer par exemple tir une flèche en cloche en général et parfois sur votre personnage à l’arrière, il faut alors lancer la protection par celui-ci. Car oui avec la touche ZL on bascule d’un héros à l’autre, vous avez tout intérêt à lancer les attaques jaunes via votre archer plutôt que votre protecteur, car ça ne fera pas monter son attaque ultime.

Ensuite c’est plutôt classique, chaque victoire vous apporte des cartes, si vous ne prenez pas la carte vous obtiendrez de la nourriture, qui servira à vous soigner à certains points sur la carte. Carte plutôt simple, un plateau découpé en cases, chaque case adjacente est découverte quand vous terminez un combat/évènement.

Une belle durée de vie

Le jeu propose quand même une bonne dose de contenu. Dans un premier temps, chaque utilisation de héros le fait gagner en XP en fin de partie. Plus vous vous en servez, plus vous débloquerez de nouvelles cartes qui s’ajouteront à vos futurs partis, ou même des talents ou encore des équipements.

Pour les débloquer, vous avez 20 challenges : ce sont des parties qui vont avoir des éléments modificateurs, les réussir vous débloque un tas de choses dont notamment de nouveaux Braves ou de nouvelles Variantes. Une fois le challenge 15 réussi, vous débloquerez la Customisation de Difficulté, histoire d’ajouter un peu de piment au jeu si c’est trop simple. Le challenge 18 vous débloquera le Time Trial.

Il y a environ 100 ennemis différents (avec des variantes bien évidemment), près de 500 cartes et pas loin de 100 équipements. Autant vous dire qu’en termes de contenu, c’est vraiment pas mal. Même si on tourne quand même régulièrement parmi les 7 différents niveaux disponibles. Il faut compter 2h pour une partie classique et environs 40h pour faire les 20 premiers challenges. Si vous n’êtes pas mauvais bien évidemment.

Cependant il y a quand même un point noir, voire très sombre : le jeu n’est pas traduit. Il faut alors faire avec l’anglais, parfois certains mots ne sont pas forcément évidents, notamment pour comprendre certaines cartes. Mais sinon c’est globalement accessible pour toutes les personnes qui connaissent un peu ce genre de jeu (roguelite de carte).

Visuellement le jeu est vraiment très joli, les animations sont plutôt agréables, les bruitages et les musiques sont agréables. On regrettera vraiment beaucoup l’absence de français, même si on se doute que pour un petit jeu indépendant c’est long de traduire autant de cartes dans plusieurs langues.

Conclusion 6.4 /10 Brave’s Rage est une agréable surprise. Saupoudré d’une direction artistique très colorée et jolie, il réussit à renouveler le genre roguelite jeu de carte. Sans inquiéter un Slay The Spire, il vient en complément de ce dernier pour y ajouter un temps réel avec une jauge ATB. Si vous aimez ce style de jeu, avec une belle durée de vie, mais surtout si vous n’êtes pas allergique à l’anglais, vous pouvez vous jeter dessus. LES PLUS C’est joli

