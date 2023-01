Kirby’s Return to Dream Land Deluxe n’est plus qu’à quelques semaines de son lancement sur Nintendo Switch, on s’approche donc de l’arrivée d’éventuelles leaks et autres fuites.

Sur Reddit, l’utilisateur de Reddit Sad_Bat1933 a mis en ligne une image de la box présumée qui semble assez standard. Cependant, elle montre ce qui semble être un nouveau mode du jeu, intitulé « Magolor Epilogue », qui n’a pas encore été dévoilé.

Comme toujours, des rumeurs comme celle-ci doivent être prises avec des pincettes car sans source fiable pour l’image, il est probable qu’elle soit fausse. Cependant, ajouter un nouvel épilogue au jeu mettant en scène l’un de ses personnages principaux, Magolor, aurait du sens. Depuis Kirby Triple Deluxe de 2014, la plupart des jeux Kirby ont eu une fin « late game ». Avec la sortie si rapide du jeu, il est probable que ce mode soit révélé dans les prochaines semaines, peut-être lors d’un prochain Nintendo Direct.

