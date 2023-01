Rien que pour vos oreilles, une démo de Theatrhythm Final Bar Line sera disponible demain, le 1er février, sur PS4 et Nintendo Switch avec 30 musiques jouables et même la sauvegarde transférable sur le jeu final !

Quelles sont les chansons de la démo de THEATRHYTHM FINAL BAR LINE ?

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE est le plus grand jeu d’action rythmique de la série, avec 385 morceaux de FINAL FANTASY dans la seule édition standard, et 27 de plus dans les éditions Deluxe. De plus, il y aura plusieurs packs DLC contenant des musiques d’autres séries de Square Enix, comme NieR, OCTOPATH TRAVELER, LIVE A LIVE, Mana, SaGa et bien d’autres.Cela fait beaucoup de musique, et la démo vous offre une sélection généreuse de 30 titres de cette énorme playlist.

Les scènes musicales du jeu sont de trois types :

Battle Music Stage (BMS) – Battez des vagues d’ennemis au rythme de thèmes de combat rythmés.

Scène de musique de campagne (FMS) – Voyagez avec votre groupe dans des paysages à thème au son d’une musique de campagne relaxante.

Event Music Stage (EMS) – Jouez en rythme sur fond de scènes inoubliables de chaque titre.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE est Un jeu d’action rythmique rempli de 385 morceaux de musique soigneusement sélectionnés dans toute la série FINAL FANTASY. Il comprend les titres populaires de 46 jeux différents, avec les dernières musiques de FFI à FFXV dans la série principale, ainsi que des titres de remakes, spin-offs et différents CD de bandes originales. Revivez les batailles palpitantes et les émotions fortes avec de superbes musiques et vidéos.

Appuyez sur les boutons en rythme avec la musique pour faire correspondre les déclencheurs qui se déplacent à travers l’écran sur 3 types de scènes différentes. Avec des commandes faciles à apprendre et quatre niveaux de difficulté différents, tout le monde peut s’amuser immédiatement.

FINAL FANTASY II

The Rebel Army (BMS)

Battle 1 (BMS)

Town (FMS)

Main Theme (FMS)

FINAL FANTASY V

Main Theme of Final Fantasy V (BMS)

Four Hearts (FMS)

Battle 1 (BMS)

Battle 2 (BMS)

Mambo de Chocobo (FMS)

Harvest (FMS)

FINAL FANTASY VII

Opening – Bombing Mission (BMS)

Let the Battles Begin! (BMS)

Fight On! (BMS)

The Chase (FMS)

Main Theme of Final Fantasy VII (FMS)

FINAL FANTASY XIII

Defiers of Fate (BMS)

Saber’s Edge (BMS)

Blinded by Light (BMS)

March of the Dreadnoughts (FMS)

Desperate Struggle (BMS)

FINAL FANTASY XIV

Hard to Miss (BMS)

On Westerly Winds (FMS)

The Land Breathes (BMS)

Serenity (FMS)

Torn from the Heavens (BMS)

To the Sun (FMS)

Nemesis (BMS)

FINAL FANTASY XV

Stand Your Ground (BMS)

The Fight Is On! (BMS)

APOCALYPSIS NOCTIS (Uncovered Trailer) (BMS)