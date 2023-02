On commence avec Nadir: A Grimdark Deckbuilder qui vient d’être annoncé sur Nintendo Switch.

Nadir est un constructeur de paquet rogue-like avec une particularité: le coût pour jouer une carte est une réaction ennemie que vous pouvez prévoir. Fabriquez vos propres cartes pour tuer des démons. Rassemblez des ressources, agrandissez votre ville, gagnez en puissance et conquérez les enfers.

Selon l’eShop, Nadir : A Grimdark Deck Builder devrait sortir sur Nintendo Switch la semaine prochaine. La page de la boutique indique qu’il sera disponible le 7 février 2023 pour 19€99. Nadir est officiellement décrit comme « une aventure de type rogue grimdark deck-building, avec des illustrations brûlant de feu infernal et des inspirations extraordinaires tout droit sorties de la Divine Comédie de Dante. »

ABANDONNEZ TOUT ESPOIR, VOUS QUI ENTREZ ICI Nadir est une aventure rogue-like de construction d’un paquet sombre, avec des œuvres d’art brûlant d’un feu infernal et des inspirations extraordinaires directement de la Divine Comédie de Dante. Commandez un avatar de l’un des Péchés Capitaux dans des combats 1v1 contre de puissants démons.

CARTES DOUBLES Engagez-vous dans des batailles de cartes où chacune de vos cartes peut être jouée de deux manières, selon sa couleur : bleue ou rouge. Équilibrez-les à votre avantage, mais soyez prudent, car chacune de vos actions charge les capacités de l’ennemi.

FABRICATION DE CARTES Collectez des capacités rouges et bleues au cours de votre voyage et combinez-les en cartes doubles uniques, façonnant le paquet à votre manière pour vous préparer aux défis à venir et survivre le plus longtemps possible.

DÉVELOPPEZ VOTRE VILLE Rassemblez des ressources lors d’expéditions pour étendre la ville de Nadir et débloquer de nouveaux personnages, cartes et vendeurs. Développez votre royaume des enfers et augmentez vos chances dans les combats futurs jusqu’à ce que vous puissiez battre le boss et débloquer de nouveaux péchés.

PÉCHÉS CAPITAUX Chacun des péchés apporte son propre ensemble d’ennemis qui modifient considérablement votre style de jeu. L’apprendre et développer une stratégie pour le battre est la clé pour construire un paquet puissant et survivre à chaque combat.

ustwo games (développeurs de Monument Valley) ont annoncé que Desta : The Memories Between, leur jeu de tactique axé sur les personnages, sera lancé sur Nintendo Switch le 26 avril en Europe et en Amérique du Nord.

La Nintendo Switch reçoit l’édition Dream Team, qui comprend les éléments suivants :

le jeu de base

toutes les mises à jour majeures du contenu

un Artbook numérique de 52 pages

la bande-son complète du jeu (numérique)

Elle offre également quelques fonctionnalités supplémentaires pour que les joueurs puissent jouer au jeu comme ils le souhaitent :

Raccourcis pour les joueurs axés sur l’histoire,

le mode Défi, pour les joueurs qui souhaitent améliorer leurs tactiques grâce à une variété de défis surprenants et uniques à relever en dehors de l’expérience de base du jeu, et

Nightmare Mode, une première pour ustwo games, est une expérience de jeu ultra hardcore pour ceux qui veulent s’immerger complètement dans les souvenirs du roguelike entre.

Plongez dans un paysage onirique. Revivez des souvenirs, renouez avec des amis et réparez des relations dans cette exploration d’univers surréels en mode tour par tour. Découvrez une histoire où les non-dits ont brisé des amitiés et saisissez la chance d’y remédier à travers vos rêves dans ce jeu roguelite riche en personnages forts !

Jouez à des jeux de ballon irréels : perfectionnez vos lancers et vos tirs lors d’affrontements sportifs en mode tour par tour. Nuit après nuit, Desta gagne en expérience et s’accoutume à cet univers chimérique, découvrant de nouvelles compétences et des façons inédites de gagner.

Explorez le monde des rêves : chaque nuit, Desta plonge dans un paysage onirique mystérieux, peuplé de vestiges morcelés de son passé, de souvenirs de relations inabouties et d’orbes magiques pouvant changer le cours de la conversation.

Croisez des êtres puissants : suivez Desta dans ses rencontres avec toutes sortes de personnages étranges et intéressants, doués de capacités exceptionnelles, ayant chacun sa propre histoire.

Pour tous niveaux : du début à la fin, ce jeu est conçu pour une jouabilité par tous, quelles que soient leurs compétences.

Il aborde les thèmes de l’introspection, de l’anxiété, de la santé mentale, de la perte des figures parentales et de l’identité de genre. Destiné à un public averti.

Cowcat a partagé une date de sortie définitive pour la version Switch de BROK the InvestiGator. Aujourd’hui, le studio a confirmé que le titre se lance sur consoles le 1er mars 2023. BROK the InvestiGator a été annoncé pour la première fois sur Switch il y a deux ans. Le jeu est bien sorti l’été dernier, mais n’était jusqu’à présent disponible que sur PC.

Dans un monde futuriste « light cyberpunk » où les animaux ont remplacé les humains, des citoyens privilégiés vivent sous un dôme protégé de la pollution ambiante pendant que d’autres se débrouillent pour survivre en dehors. Brok, détective privé et ancien boxeur, vit avec Graff, le fils de sa femme décédée. Bien qu’il n’ait jamais pu élucider cet accident, de récents évènements pourraient faire la lumière sur des évènements plus terribles encore… et liés à leur propre existence. Sauront-ils résister aux menaces de ce monde corrompu et affronter leur propre destin ?

Dust & Neon arrivera lui le 16 février prochain sur Nintendo Switch via l’eShop pour 28,99 €.

La mort n’est que le commencement dans Dust & Neon, un roguelite de tir à deux sticks débordant d’action et se déroulant dans un Far West postapocalyptique dominé par la malveillance. Incarnez un mystérieux prince de la gâchette, lequel se lance dans une quête épique remplie de fusillades de précision, d’armées de robot menaçants et de combats de boss incroyables. Si vous n’y arrivez pas dès le départ, réessayez avec des dizaines d’habiletés déverrouillables, des milliers d’armes uniques et des boosts de performance changeant la donne, lesquelles transforment votre héros en une force inarrêtable. Soyez averti : Dust & Neon n’est pas facile. Mais si vous avez envie de relever un grand défi et de mettre vos aptitudes à l’épreuve, vous avez trouvé votre jeu.

Faites feu… dans toutes les directions Un excellent et difficile roguelite de tir à deux sticks aux mécaniques de recharge viscérales – enfoncez chaque balle dans la chambre pendant que le combat fait rage. Les commandes hors pair assurent une jouabilité réactive et un tir de précision, alors que le système de boost dynamique vous permet d’anéantir toute menace dans une action ininterrompue. Plongez, glissez et mettez-vous automatiquement à l’abri alors que vous rechargez et planifiez votre prochain coup.

Collectez et améliorez votre arsenal Choisissez votre arsenal parmi un choix déverrouillable de près de 2 000 revolvers, fusils et fusils de chasse uniques. 1 600 toniques uniques vous permettent de modifier ou d’améliorer temporairement les habiletés de votre prince de la gâchette sur le champ de bataille, ou encore de forcer des centaines de coffres contenant argent, armes et améliorations. Améliorez votre prince de la gâchette grâce à 24 compétences uniques qui changent profondément la façon de jouer.

La mort n’est que le commencement Une campagne débordant d’action et d’une durée de plus de 10 heures attend ceux qui auront l’audace de relever le défi! Les perfectionnistes pourront prolonger l’aventure de nombreuses heures supplémentaires. Explorez un monde vaste et diversifié comprenant quatre régions uniques, et affrontez à coups de feu un éventail d’ennemis robotiques aux forces et faiblesses uniques. Réclamez les primes offertes pour la tête des méchants dans des combats de boss épiques.

DREDGE est une aventure solo de pêche en eau trouble. Vendez votre prix, améliorez votre bateau et faites glisser les profondeurs pour y dénicher des secrets enfouis depuis la nuit des temps. Team17 a repris le projet pour le publier et a confirmé qu’il sera lancé le 30 mars 2023.

Prenez le gouvernail de votre chalutier pour partir à la découverte d’une collection d’îles isolées, et des profondeurs avoisinantes, histoire de voir ce qui se cache sous la surface. Vendez votre prise aux gens du cru et accomplissez des quêtes pour en apprendre plus au sujet du passé troublé de chaque zone. Installez un meilleur équipement sur votre bateau pour pêcher en eaux profondes et atteindre des contrées éloignées, mais ne perdez jamais de vue l’heure. Mieux vaut ne pas se retrouver au milieu de l’océan à la nuit tombée…

Explorez les îles et découvrez leurs secrets Après vous être installé sur une île d’un archipel isolé répondant au doux nom de « The Marrows », vous sillonnez les profondeurs océaniques à la recherche d’artefacts curieux dans des mers habitées par plus de 125 créatures. Explorez les différentes zones tout en accomplissant des quêtes et en visitant les régions insulaires avoisinantes, où vous trouverez des opportunités, des habitants et des secrets propres à chacune d’elles.

Draguer les profondeurs Quelqu’un vous demande de déterrer le passé… mais cette personne est-elle digne de confiance, et serez-vous à la hauteur de ses attentes ?

Attention à la brume Le danger est omniprésent, alors ouvrez l’œil (et le bon) pour rester à l’affût des rochers escarpés et des récifs peu profonds. Mais tenez-le-vous pour dit : les menaces les plus terribles rôdent dans la brume qui enveloppe l’océan au nadir de la nuit…

Percez un mystère : dirigez votre chalutier vers une collection d’îles isolées, avec leurs habitants à rencontrer, leur faune à découvrir et leurs histoires et mettre au jour

: dirigez votre chalutier vers une collection d’îles isolées, avec leurs habitants à rencontrer, leur faune à découvrir et leurs histoires et mettre au jour Draguer les profondeurs : sillonnez la mer pour y dénicher des trésors savamment dissimulés et accomplissez des quêtes pour accéder à de nouvelles capacités toutes plus étranges les unes que les autres

: sillonnez la mer pour y dénicher des trésors savamment dissimulés et accomplissez des quêtes pour accéder à de nouvelles capacités toutes plus étranges les unes que les autres Maîtrisez votre art : effectuez des recherches pour mettre au point un équipement spécial et améliorez les capacités de votre bateau pour localiser des poissons rares et de précieuses curiosités en haute mer

: effectuez des recherches pour mettre au point un équipement spécial et améliorez les capacités de votre bateau pour localiser des poissons rares et de précieuses curiosités en haute mer Pêchez pour survivre : vendez vos découvertes aux insulaires pour en apprendre plus sur chaque zone, puis améliorez votre bateau afin d’atteindre des lieux encore plus reculés

: vendez vos découvertes aux insulaires pour en apprendre plus sur chaque zone, puis améliorez votre bateau afin d’atteindre des lieux encore plus reculés Affrontez l’insondable : blindez votre esprit et faites appel à vos capacités pour survivre aux voyages en pleine mer après le coucher du soleil

L’éditeur PQube a annoncé que Knight vs Giant : The Broken Excalibur, un RPG d’action roguelite du développeur Gambir Studio, sera disponible sur Nintendo Switch. La date de sortie et le prix n’ont pas encore été révélés, mais le jeu devrait sortir dans le courant de l’année 2023.