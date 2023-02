Les super-héros et les méchants s’affrontent dans cette nouvelle aventure stratégique sombre et grinçante.

HAMBOURG, Allemagne, le 06 février 2023 – Le développeur Spitfire Interactive et l’éditeur Daedalic Entertainment sont fiers d’annoncer qu’ils s’associent pour lancer l’épopée des super-héros, Capes. Le développement du titre continuera d’être dirigé par le studio australien. Cependant, Capes fera désormais partie de la gamme des jeux édités par Daedalic et verra le jour dans le courant de l’année sur plusieurs plateformes !

Capes était déjà en développement chez Spitfire Interactive sur PC. Mais avec Daedalic Entertainment comme éditeur, l’équipe est ravie de pouvoir proposer son jeu tactique au tour par tour de super-héros luttant pour reprendre leur ville aux forces du mal sur Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox X/S. Une toute nouvelle démo sera disponible pendant le Steam Next Fest à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 13 février.

Capes est un jeu de stratégie de super-héros au tour par tour où les joueurs rassemblent une équipe de héros uniques tout en luttant pour reprendre leur ville, désormais contrôlée par des despotes maléfiques. Il y a vingt ans, les super-vilains ont gagné. Depuis, ils ont créé une ville dystopique où développer des superpouvoirs constitue un crime et où personne n’a osé s’opposer à eux. Jusqu’à aujourd’hui !

Ainsi, les joueurs pourront se lancer à travers une série de campagnes sombres et sordides et de missions de patrouille, ils pourront aussi avancer dans l’histoire, ou prendre le temps d’explorer avec des missions secondaires qui débloquent plus de héros. Les joueurs pourront relever des défis et gagner des points de compétences pour augmenter les pouvoirs et les capacités de leurs héros, tout en découvrant la vie et l’histoire de ces derniers.

Caractéristiques techniques :

Soyez puissants : incarnez d’héroïques protecteurs des innocents, chacun disposant de compétences et de pouvoirs uniques. Maîtrisez votre héros et libérez des capacités ultimes dévastatrices !

incarnez d’héroïques protecteurs des innocents, chacun disposant de compétences et de pouvoirs uniques. Maîtrisez votre héros et libérez des capacités ultimes dévastatrices ! Assemblez votre équipe : sélectionnez la bonne équipe pour la bonne mission. Le combat ne repose pas sur des chiffres aléatoires, alors choisissez judicieusement pour remporter la victoire !

sélectionnez la bonne équipe pour la bonne mission. Le combat ne repose pas sur des chiffres aléatoires, alors choisissez judicieusement pour remporter la victoire ! Montez en niveau : accomplissez des missions difficiles et des quêtes annexes pour améliorer vos héros avec de nouvelles capacités et de puissantes améliorations !

accomplissez des missions difficiles et des quêtes annexes pour améliorer vos héros avec de nouvelles capacités et de puissantes améliorations ! Vaincre le mal : affrontez de vils méchants et des hommes de main. Avez-vous ce qu’il faut pour libérer votre ville des griffes du mal ?