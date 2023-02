Le casque a été fait par l’entreprise CORSAIR spécialisé depuis bien longtemps en matériel informatique que ce soit en composants pour PC ou en outils pour le streaming. Le casque fait suite au Casque gaming filaire HS55 STEREO qui était, comme son nom l’indique, filaire. Les 2 casques Hs55 sont quasiment identiques, mais la différence est évidente puisqu’il s’agit d’un casque sans fil.

Capacité

Le Casque Hs55 sans-fil isolera suffisamment les sons extérieurs, vous pourrez tranquillement profiter de vos loisirs auditifs. Le son est vraiment agréable et facilement modifiable avec sa molette intégrée sur l’oreille droite du casque.

Le micro capte très bien votre voix et vos discussions interminables pour dire que la switch est la meilleure console seront qualitatives à qui veut bien l’entendre. Activer ou désactiver votre micro sera extrêmement facile, il suffira de rabattre votre casque pour couper le son.

Le Bluetooth est très facile à connecter à tout appareil que ce soit votre Ordinateur, Switch, PS4, PS5 et Xbox. La latence du son (comme tout appareil sans fil) est présente, mais elle sera presque inaudible pour la plupart des joueurs. Seuls ceux ayant une ouïe fine remarqueront une latence minimale.

Confort

Le casque parait énorme et c’est vrai qu’il est assez conséquent puisqu’il prendra de la place sur votre petite tête. Malgré une taille importante, il est extrêmement léger (266g) et il ne vous semblera pas être sur votre tête. Les coussinets sont extrêmement agréables et même lorsque vous faites des longues sessions de jeu, musique, vidéo, etc… le casque n’irritera pas et vous ne transpirerez que très peu de vos oreilles (évidemment si vous le gardez 15h, transpirer ne sera pas étonnant).

Caractéristiques techniques

On va mettre les caractéristiques pures et dures afin que les connaisseurs puissent faire la comparaison avec ce qui se fait sur le marché :

Forme du casque : circum-aural : le casque enveloppe complètement les oreilles.

Connexion : Sans fil

Latence : 2.4 GHz sans fil ou Bluetooth, avec une connexion qui tient jusqu’à 15m

Autonomie : autonomie de 40h

Caractéristiques sonores

Type de son : stéréo 2.0

Pilote son : 50mm Neodymium

Volume réglable : oui

Bouton coupure du son : oui

Micro

Type de micro : perche

Technologie : omnidirectionnel : enregistre les sons qui proviennent de toutes les directions autour du micro.

Compatibilité

Détails : Xbox One X, Xbox Serie X, Xbox Serie S, PS4, PS5, PC, Switch

Dimensions l x h x p : 22.6 x 23.6 x 7.7 cm

Poids Net (kg) : 266 g

Rapport qualité/prix

Le casque comme vous avez pu le lire est extrêmement qualitatif, son prix est largement raisonnable puisqu’il est à 129,99€ comparé à un des meilleurs casques sans fil le Sony WH-1000XM4 qui est à 329,99€. Pour vous donner une idée de sa qualité et une comparaison avec un casque dont le prix est similaire, nous allons prendre comme base un casque qui était considéré comme très potable en 2021 et déjà testé par votre serviteur.

Le Sony WH-CH710N quiest actuellement à 105,90€ est un casque très correct, pourtant il est clairement surclassé par le CorsairHs55 sans fil à tous les niveaux et sans trop de difficulté.

Conclusion 9 /10 Le Corsair Hs55 sans fil est vraiment un casque ultra agréable, il n’est pas trop cher et il a plein de qualités de confort. Vous pourrez aussi facilement l’utiliser chez vous qu’à l’extérieur et vous ne devriez pas avoir de soucis pour vous couper du monde afin d’écouter tout ce que vous voulez. Il n’est peut-être pas le meilleur casque, en revanche il propose tout ce qu’un bon casque a besoin d’avoir (isolement de son, réglage du son facile, connexion sans fil facile, un micro très correct, etc…). Si vous cherchez un casque extrêmement solide à prix raisonnable par rapport à tout ce qu’il propose, alors peut-être que le HS55 Corsair est pour vous. Détail de la note Casque gaming HS55 WIRELESS 0