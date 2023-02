Go ! Go ! PogoGirl est un jeu de plateforme tout mignon édité par l’éditeur espagnol Ratalaika Games notamment connu pour le jeu I and Me. Il est sorti le 10 février 2023. Il est disponible uniquement en anglais mais pour ce type de jeu cela ne pose aucun problème. Il est vendu sur le Nintendo eShop au prix de 4,99€ et est actuellement en promotion au prix de 3,99€. Dans le résumé Nintendo eShop du jeu, celui-ci est décrit comme une lettre d’amour aux jeux de plateforme des années 90. Voyons donc ce qu’il en est.

À la recherche du bâton volé

Le jeu est introduit par une cinématique laissant voir une ombre s’introduire dans la cabane de notre héroïne pour lui voler son bâton sauteur. Nous partons alors à sa poursuite pour récupérer son bien. Quand Mario part à la recherche de la princesse Peach, nous partons pour notre part à la recherche de notre bâton sauteur perdu. Le clin d’œil est clairement présent dans le jeu nous le verrons par la suite.

Le premier niveau du premier stage dénommé spring (printemps) est un tutoriel pour permettre la prise en main des différentes actions possibles de notre bâton sauteur. Tout est indiqué textuellement et visuellement à l’aide d’images des actions à réaliser et des boutons à utiliser. Nous apprenons donc à tourner avec, à sauter plus haut, à nous défendre face aux petits monstres qui peuplent les différents niveaux et à charger pour nous permettre de nous élever encore plus haut afin d’atteindre des plateformes autrement inaccessibles. Nous pouvons aussi éliminer les monstres en leur sautant dessus.

Chaque stage est découpé en 5 niveaux. Le cinquième niveau étant un boss à éliminer. Dans ces niveaux, vous aurez des pièces vertes à collecter au nombre de 100 ainsi que trois pièces rouges comme dans un célèbre jeu de plateforme.

À la fin chaque niveau, les pièces vertes récoltées sont comptabilisées ainsi que les 3 pièces rouges. Il faut réaliser le niveau dans un temps imparti pour pouvoir débloquer la dernière récompense de chaque niveau et pouvoir obtenir les trois médailles que vous pourrez récupérer dans chacun d’eux. Pour réussir les niveaux à 100%, il faudra fouiller les différentes maps de fond en comble, les explorer de la tête aux pieds. Il faudra aussi rechercher des raccourcis et autres plateformes parfois inaccessibles au premier coup d’œil mais où nous pouvons nous rendre en faisant preuve d’astuce et d’ingéniosité. Pour cela, il faudra combiner habilement les différentes actions possibles de notre bâton sauteur.

Nous voyons ici clairement l’inspiration des différents Mario avec des mécaniques très très ressemblantes. Le dernier niveau de chaque stage est donc un boss à abattre. Une fois vaincu, vous pourrez récupérer l’entièreté des pièces vertes et rouges soigneusement alignées devant vous. Le jeu comprend 4 mondes (spring, summer, fall et winter : printemps, été, automne et hiver) de 5 stages chacun.

Un jeu agréable à jouer et facile de prise en main.

Les graphismes dans le style des jeux de plateforme des années 90 aux couleurs chatoyantes sont agréables à l’œil. Ils sont pixélisés mais cela va bien au jeu et le rend très agréable à parcourir.

La prise en main du jeu est très facile et on se prend vite au jeu de parcourir de long en large les différents niveaux à la recherche de la moindre pièce. Il faut le dire, le jeu est très accessible sans réelle difficulté. Cela lui permet d’être donc accessible aux plus jeunes et de rendre l’expérience de jeu agréable pour les moins jeunes. Pour les experts de ce type de jeu, cela pourra être un frein car il pourra sans doute paraitre trop facile.

La musique électro qui accompagne nos déplacements au fil des niveaux est parfaite. Elle accompagne aussi les différentes actions de notre personnage et l’usage de notre bâton sauteur est accompagné de bruitages bien spécifiques à notre outil. La bande sonore est agréable et bien adaptée à ce type de jeu.

Conclusion 6.4 /10 Go ! Go ! PogoGirl peut effectivement être considéré comme une lettre d’amour aux jeux de plateforme des années 90 tant par ses graphismes pixélisés aux couleurs chatoyantes que par sa belle bande sonore. Son gameplay et sa prise en main en font un jeu particulièrement agréable à parcourir. Sa durée de vie un peu courte d’environ 3-4h pour faire le 100% pourra paraitre courte mais elle est relativement correcte compte tenu de son petit prix de vente. Si vous cherchez un petit jeu sympa sans prise de tête vous pouvez foncer tête baissée sur ce jeu. Vous passerez à coup sûr un moment agréable et fun. LES PLUS Graphismes colorés et agréables

