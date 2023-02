The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Attention au spoil en lisant cet article !

Non…

Vraiment !

Attention au spoil en lisant cet article !!

Le livre d’artworks sera inclus dans l’édition collector, qui vient d’être révélée lors du dernier Nintendo Direct. Des fuites ont été publiées en ligne, notamment sur des sites comme Reddit. JustJulienOffic et Neeklemamp sont deux des utilisateurs qui ont partagé les images. Des pages ont également circulé sur pas mal de serveurs Discords. La véracité du leak n’est pas à prouver, la question principale est de savoir comment quelqu’un a pu avoir accès au livre d’artworks si tôt.

Les images ci-dessous sont hébergées par Nintendo Everything.

