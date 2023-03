Natsume a annoncé Harvest Moon : The Winds of Anthos à la toute fin de l’année dernière, sans aucune information, mais il a maintenant fourni des détails et des captures d’écran en bonne et due forme. Le jeu devrait être lancé en 2023. Cette fois, on sent que l’éditeur a plus d’ambition qu’un jeu aux graphismes smartphone…

Hiro Maekawa, président et directeur général de Natsume, a déclaré aujourd’hui : « Le 25e anniversaire de Harvest Moon ne serait pas complet sans Harvest Moon : The Winds of Anthos. Ce nouveau volet est l’aboutissement de plus de 30 jeux ! Harvest Moon : The Winds of Anthos reprend des personnages bien-aimés, comme les Harvest Sprites et la Harvest Goddess, et des objectifs familiers comme l’agriculture et le soin des animaux, mais il emmène aussi le joueur dans de nouvelles directions en explorant un nouveau monde. Chaque élément de ce nouveau titre a été façonné par la mission de notre entreprise : rendre tout le monde heureux !

La terre que les joueurs exploreront est connue sous le nom d’Anthos et abrite les Harvest Sprites, des esprits qui protègent les gens et la nature, ainsi que la déesse de la nature connue sous le nom de Harvest Goddess (déesse des moissons). Cependant, il y a une dizaine d’années, une éruption sans précédent dans la région volcanique d’Anthos a contraint la déesse des moissons et ses esprits des moissons à utiliser tous leurs pouvoirs pour protéger la population. Le peuple a été sauvé, mais l’éruption a laissé les villages coupés les uns des autres… Croyant que les villages et les peuples séparés seraient un jour reconnectés, la Déesse des moissons envoya une bouteille dans l’océan avec une lettre et une clé magique, puis tomba dans un profond sommeil…

Découvrez cinq villes uniques avec leurs saisons, leurs terrains et leurs villageois ! Explorez le monde d’Anthos à la recherche de Wisps de récolte, d’animaux sauvages, de mines et bien plus encore !

Prenez soin du bétail (vaches, moutons, poulets, etc.) et gagnez des bonus pour votre ferme si vous élevez une grande variété d’animaux !

Faites la cour à cinq célibataires différents et à cinq jeunes filles différentes ! Épousez la personne de votre choix !

Élevez des animaux de compagnie tels que des chats, des chiens, des perruches, des loups et bien plus encore !

Doc Jr. est de retour avec une nouvelle ferme Expando améliorée qui vous permet de déplacer facilement votre ferme sur le territoire d’Anthos !

Cuisinez plusieurs plats en même temps dans votre cuisine !