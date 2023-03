Retroware a annoncé Toxic Crusaders, un nouveau jeu de beat ’em up sur Nintendo Switch. Le projet devrait terminer son développement dans le courant de l’année. Toxic Crusaders est attendu en version numérique sur Switch en téléchargement sur l’eShop. Le prix est fixé à 24,99€.

L’éditeur tinyBuild et le développeur Konfa Games sortiront Slime 3K : Rise Against Despot sur Nintendo Switch pour la fin de l’année 2023.

Slime 3K : Rise Against Despot est un rogue-lite qui met en scène un monstre baveux doué de sensibilité et déterminé à tout détruire. Le créateur Nikolay Kuznetsov de Konfa Games a déclaré à propos du titre à venir : « Slime 3K est le prochain chapitre de l’univers de Despotism, mais avec une toute nouvelle tournure. Nous voulions ajouter une nouvelle façon d’explorer le monde de d’Spot tout en implémentant des mécanismes à la fois nouveaux et familiers pour revigorer une expérience de jeu chaotique et captivante. »

Prends la barre d’un navire, explore les cieux, rassemble des ressources, construis de puissantes armes, découvre des secrets anciens et combats sur le pont de ton navire. Black Skylands arrivera sur Nintendo Switch cet été.

Black Skylands est la première expérience steampunk à combiner un monde ouvert à une formule d’aventure et de tir en vue du dessus. Tu incarnes Eva, une fière et brave jeune femme cherchant à se venger des bandits cruels qui lui ont tout pris. À la barre d’un navire, explore les cieux, rassemble des ressources, construis de puissantes armes, découvre des secrets anciens et combats sur le pont de ton navire. Cependant, n’oublie pas que les bandits ne seront pas ton seul obstacle, car quelque chose de bien plus dangereux se cache derrière des nuages sombres…

Bats-toi dans les cieux et sur terre. Combine des techniques de combat aérien et terrestre en utilisant les dizaines d’armes améliorables à ta disposition.

Rassemble des ressources et améliore ta base. Crée des artefacts puissants, travaille à l'atelier, construis des bâtiments, lance des productions et cultive la terre.

Améliore ton navire. Un sloop maniable, une grande barge, ou un entre-deux… À toi de choisir celui qui te convient!

Conquiers de nouveaux territoires. Libère des terres occupées, renforce ton influence et saisis de nouvelles opportunités.

Explore un immense monde ouvert. Traverse des forêts, des fermes, des terrains enneigés, des ruines et découvre ce que personne n'y avait précédemment trouvé.

Mets tes compétences à l'épreuve avec les raids.Tu en as fini avec l'histoire principale ? Affronte une myriade de défis et des hordes d'ennemis pour obtenir des récompenses uniques.