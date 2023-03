La nostalgie et le néon débarquent dans l’univers de Kingdom ! Kingdom Eighties est un nouveau jeu indépendant dans la série. Menez une bande d’enfants dans leur lutte pour sauver leurs familles et leur ville des Rapaces. Mais leurs vélos seront-ils assez rapides ?

Aujourd’hui, l’éditeur Raw Fury et le développeur Fury Studios ont dévoilé Kingdom Eighties. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch plus tard en 2023. Eighties est un jeu autonome de la série de micro-stratégie qui propose aux joueurs de diriger une bande d’enfants courageux dans une lutte épique pour sauver leur famille et leur ville du Greed (la Cupidité).

Ça aurait dû être un camp de vacances comme les autres : un changement de décor au grand air, de nouveaux amis, tout ce qu’on peut espérer après une longue année d’école. Mais de toute façon, tout vaut mieux que de rester à la maison en entendant ses parents se disputer toute la journée. Du moins aurait-on pu le penser, car au bout de quelques jours, voilà que des bruits inquiétants se font entendre à la tombée de la nuit. Et que sont ces formes étranges aux yeux… rouges et brillants ?

Kingdom Eighties est un nouveau jeu indépendant dans la série primée de jeux de microstratégie, Kingdom. Une lettre d’amour au temps béni où, encore enfant, vous pouviez faire du vélo, partir en camp de vacances, ou encore passer le samedi matin à regarder la télé en pyjama. Vous incarnez Chef, qui doit protéger sa famille et toute la ville contre les attaques des Rapaces. Tous les enfants du voisinage seront à vos côtés, et vous vous ferez également d’autres amis en chemin, comme le Champion, la Bricoleuse ou le Mage, qui vous aideront au combat. Quel est le secret de la Couronne de la Création, et pourquoi les Rapaces cherchent-ils à s’en emparer ? Monarques, enfourchez votre bicyclette et préparez-vous à vivre l’été des Rapaces !

Kingdom Eighties s’appuie sur les mécaniques de jeu qui ont fait le succès de la série, tout en leur ajoutant une composante narrative. Recrutez les enfants du quartier et assignez-leur des rôles de bâtisseurs ou de soldats, puis étendez votre territoire tout en découvrant les secrets de votre lignée, des Rapaces et de la Couronne de la Création.

Kingdom Eighties raconte l’histoire de quatre héros improbables et de leur amitié. Vous êtes leur Chef et le sort du monde dépend de vous, mais n’ayez crainte, car le Champion, la Bricoleuse et le Mage sont là pour vous aider dans votre lutte grâce à leurs capacités uniques.

Le camp de vacances n’est que le début ! Découvrez des endroits que vous n’avez jamais vus dans la série Kingdom. Trouvez de nouvelles roues au parc de skate-board, allez faire un tour dans les boutiques de la grande rue et chassez les Rapaces qui se sont installés dans la galerie commerciale. Le tout créé avec amour en reprenant le même pixel art instantanément reconnaissable que le reste de la série.