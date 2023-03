Il a été annoncé aujourd’hui que la série de jeux Atelier Ryza fera l’objet d’une adaptation en anime cet été. L’anime sera basé sur la première aventure, Atelier Ryza : Ever Darkness & the Secret Hideout. Le studio qui s’occupe de l’anime est Liden Films, qui est à l’origine d’anime populaires tels que Tokyo Revengers et Blade of the Immortal, la franchise est donc entre de bonnes mains.

