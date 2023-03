Alors que Remnant II a été annoncé lors des Game Awards 2022 sur toutes les consoles hormis la Nintendo Switch pour 2023, le jeu originel, Remnant: From The Ashes arrive après trois ans d’attente sur la console nippone. Développé par Gunfire Games, un studio américain réputé pour avoir notamment été en charge de Darksiders III, Remnant: From The Ashes sort le 21 mars 2023 sur la Nintendo Switch au prix de quarante euros. Le jeu réussira-t-il à s’imposer sur le terrain quasiment vierge des TPS ?

Un TPS au contenu massif

Remnant: From The Ashes est un TPS (Third-Person Shooter) et un jeu d’action-RPG dans lequel nous incarnons un personnage vivant dans un monde apocalyptique. Alors que nous venons d’être vaincus par les monstres créés par la Racine, le mal qui détruit notre planète, nous sommes recueillis au Service 13, endroit où tous les êtres humains restants vivent. Notre personnage, bien qu’il soit novice et inexpérimenté, décide de partir sur l’île où se trouve la Racine pour la détruire et sauver le monde.

Remnant: From The Ashes se présente donc comme un TPS qui peut aussi bien se jouer seul qu’en coopération. Notre objectif sera d’aller dans des mondes créés de manière procédurale et d’y tuer tout ce qui s’y trouve. Pour ce faire, nous avons trois armes, une pour la longue distance, une autre pour la mi-distance, et la dernière réservée pour les combats au corps à corps.

À la fin de chaque monde que nous explorons, nous tombons sur un boss, qui, à sa mort, nous donnera une nouvelle capacité, parfois une nouvelle arme, mais qui nous permettra surtout d’avancer dans notre aventure.

La prise en main est assez simple et rapide. Nous nous déplaçons avec le joystick gauche, nous visons avec « ZL » et tirons avec « ZR ». Nous pouvons changer d’arme avec « X », « Y » permet de charger, et « B » permet de faire une roulade ou de grimper. Nous utiliserons aussi énormément « L », qui nous donne accès à un soin surpuissant qui nous permet de regagner toute notre vie et « R », qui permet d’activer les capacités de nos armes.

Chaque donjon possède ses monstres qui possèdent leurs propres compétences de combat. Certains se jetteront sur vous, d’autres attaqueront à distance ou exploseront même devant vos yeux ébahis. Certains ennemis pourront vous infliger aussi des états spéciaux, comme la corrosion qui rongera votre armure, le saignement qui vous fera perdre progressivement votre vie, etc.

Chaque donjon se conclut par un boss sélectionné aléatoirement parmi les listes des boss disponibles. Ils proposent des combats épiques avec des monstres qui « spawneront » indéfiniment jusqu’à la mort des boss. Le jeu, même avec la difficulté la plus faible, propose donc un certain challenge.

Un jeu pour ceux qui aiment le challenge…

Cependant, malgré la difficulté, Remnant: From The Ashes n’est pas punitif. Chaque mort nous ramènera tout gentiment au dernier point de passage sans aucune perte. Les points de passage ne sont jamais très loin et nous n’avons pas l’impression, même quand nous mourrons très régulièrement, d’avoir reculé loin dans notre progression.

De plus nous avons un nombre conséquent de « cœurs draconiques », ces objets qui permettent de récupérer la totalité de nos points de vie lorsque nous sommes en danger, ce qui contrebalance avec la difficulté de certains passages.

En plus de l’action, Remnant: From The Ashes propose aussi une très grosse partie RPG qui se déploiera tout au long de votre aventure. Dès le début, vous aurez à choisir entre trois classes différentes qui impacteront votre équipement mais aussi votre style de jeu. Grossièrement, vous pourrez être tank, sniper ou soin.

Vous aurez énormément de compétences à débloquer que vous pourrez augmenter en fonction de votre expérience. Ces compétences influeront énormément sur votre partie et vous permettront d’avoir par exemple plus de vie, de faire plus de coups critiques, de consommer moins d’endurance, etc.

Vous aurez à réfléchir à votre équipement précautionneusement, car chacune des pièces que vous porterez possède un talent qui peut s’avérer utile pour votre aventure. Vous pouvez aussi équiper des talents à vos armes qui peuvent entièrement changer la façon dont vous jouez. Est-ce que vous préférerez que votre arme puisse brûler vos ennemis, ou bien préférerez-vous qu’elle vous permette de placer une tourelle automatique ?

Le nombre de talents disponibles pour votre arme est assez impressionnant et vous permettra de varier votre style de jeu tout au long de la partie. Vous pourrez crafter ces talents en tuant des boss.

Vous pourrez aller encore plus loin dans la spécialisation, car en plus de votre arme et de vos trois pièces d’équipement (casque, armure, pantalon), vous pourrez aussi avoir des joyaux et des anneaux qui posséderont eux aussi un talent.

Il faudra augmenter vos équipements et vos armes avec de l’argent et du fer (mais aussi d’autres ressources pour certaines armes spéciales) que vous récupérerez dans les donjons ou en tuant des monstres. Ce système pour augmenter l’équipement est un des seuls points noirs de la partie RPG, car à chaque fois que nous pouvons crafter une nouvelle arme, celle-ci est souvent d’un niveau très inférieur à notre équipement actuel. Étant donné que monter une arme est un travail fastidieux et coûteux, nous nous rabattons alors sur notre équipement de base.

… Mais qui manque d’originalité…

Hormis ce défaut, Remnant: From The Ashes propose un gameplay cohérent, addictif, et complet, avec une expérience que nous ne voyons malheureusement que très peu souvent sur la Nintendo Switch. Pour tous les fans de la gâchette et pour ceux qui veulent un peu de difficulté, Gunfire Games offre à notre console un jeu globalement très réussi.

Le gameplay est très classique, et les développeurs empruntent allégrement des mécaniques d’autres licences, ce qui n’empêche pas au jeu d’être très bon, même s’il peut parfois manquer de folie et de surprise.

Il faut aussi saluer le travail sur ce portage qui, même s’il présente une qualité bien moindre graphiquement, est d’une très bonne facture. Nous n’avons connu que très peu de ralentissements sur notre console pourtant datée. Il y a eu quelques ennemis coincés dans les textures du jeu, mais ces désagréments n’ont que très peu gêné notre expérience.

Cette réussite ne doit cependant pas masquer les défauts qui vont certainement entacher le plaisir des joueurs. Déjà, et avant tout, Remnant: From The Ashes ne semble pas proposer de cross-play avec les autres consoles. Nous n’avons trouvé aucun salon disponible lors de nos longues sessions sur le jeu. Pour un jeu dont l’un des intérêts premiers est de pouvoir jouer avec ses amis, c’est vraiment dommage.

De plus, le côté procédurale du jeu peut le rendre très rapidement répétitif. Il nous est arrivé de revoir plusieurs fois les mêmes décors avec les mêmes ennemis ce qui renforce un sentiment d’ennui lors des donjons. Il nous est arrivé aussi de vouloir faire les donjons au plus vite pour aller voir les boss, qui eux sont bien plus captivants.

Même si le bestiaire est varié, les ennemis finissent par se ressembler peu ou prou dans leurs attaques, ce qui renforce l’ennui de certains donjons. Cette redondance est encore plus marquée en solo.

Les temps de chargement sont parfois longs, et comme il faut retourner au Service 13 pour améliorer notre équipement, les allers-retours peuvent rapidement devenir fatigants.

Le scénario n’est qu’un prétexte, et ne cherchez pas à découvrir un univers poussé ou cohérent dans ce jeu. Malgré des livres dissimilés ça et là dans le décor et qui expliquent un peu l’univers, nous avançons dans ce jeu avec un scénario qui se révèle très limité.

… Et qui n’arrive pas à nous faire oublier le combo clavier – souris.

Remnant: From The Ashes a aussi un gros point noir qui pourra rebuter un grand nombre de joueurs. En effet, la prise en main est lourde et très peu agréable. Malgré une sensibilité mise au maximum, nous sentons que la manette n’est pas capable de rivaliser avec le combo clavier – souris.

Cette lourdeur influe énormément sur les combats de boss, où la précision et la vitesse sont indispensables pour réussir. Nous mourrons la plupart du temps, non parce que nous avons mal joué, mais parce les joysticks ne nous permettent de réagir aussi rapidement qu’une souris. Même si le jeu reste jouable et agréable sur la Nintendo Switch, nous ne pouvons pas non plus nier cette réalité qui influe grandement sur le gameplay.

Nous vous recommandons par ailleurs vivement la manette pro, bien plus adaptée et précise que les Joy-Con.

La durée de vie de Remnant: From The Ashes est conséquente. Une première partie peut se faire, en fonction de votre difficulté et de votre niveau, en minimum douze heures. Étant donné que le jeu repose sur des niveaux et des boss générés aléatoirement, il y a fort à parier que vous n’aurez vu qu’une infime partie du contenu sur votre première partie et que la curiosité, ou alors vos amis, vous pousseront à recommencer.

Les graphismes, bien que moins beaux que sur les autres consoles, sont parfaitement adaptés à la Nintendo Switch. Nous regrettons cependant que certains passages manquent d’âme et ressemblent juste à des couloirs pour nous mener aux boss. La bande-son, bien qu’oubliable, est efficace.

La traduction ne comporte aucun défaut, même si les sous-titres sont trop petits pour nos yeux fatigués.

Conclusion 7.4 /10 Remnant: From The Ashes est un excellent portage du TPS action-RPG sorti en 2019 sur les autres consoles. Même si le gameplay emprunte allégrement ses mécaniques à d’autres jeux du genre, il reste très agréable et addictif. Le jeu possède vraiment un très gros contenu qui plaira à tous les joueurs qui recherchent un peu de challenge. Les graphismes, même diminués, restent agréables sur la Nintendo Switch et nous n’avons quasiment pas connu de ralentissement sur notre vieille console. Cependant, dans un jeu où la rapidité et la précision sont indispensables, la manette, que ce soit la pro ou le Joy-Con, est lourde et n’arrive malheureusement pas à remplacer le combo clavier – souris. Le jeu, qui est bien plus amusant en coopération, ne semble pas proposer de cross-play à ses joueurs. LES PLUS Un gameplay déjà vu mais efficace

