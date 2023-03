On commence avec Isle of Jura Fishing Trip qui sortira sur l’eShop le 24 mars pour 13,99 €. Devenez un maître de la pêche Rencontrez les habitants et procurez-vous vos outils. Asseyez-vous ou restez debout et attendez que brochets, saumons et autres poissons plus ou moins gros avalent l’hameçon. Montrez à tout le monde vos trophées. Attrapez des poissons et des artefacts avec un filet de pêche ou une canne à pêche adaptée.

Kana Quest est un mix entre jeu de memory et dominos… MAIS il t’apprend aussi à lire le japonais.

La semaine prochaine, Whitethorn Games et le développeur Not Dead Design sortiront le match’em up kawaii Kana, Kana Quest, sur Nintendo Switch ! En quelques jours seulement, vous pourrez vous lier d’amitié avec tous les adorables Kana à la maison ou en déplacement. Avec plus de 300 puzzles faits à la main à travers 13 mondes situés dans un environnement joyeux et rétro-arcade en pixel art, apprendre le japonais n’a jamais été aussi amusant ! Kana Quest sera disponible sur Nintendo Switch en Amérique du Nord et en Europe le 28 mars, et au Japon, à Hong Kong, à Taïwan et en Corée du Sud le 30 mars.

Vous en avez marre des jeux éducatifs qui ne sont rien d’autre que des QCM camouflés? Vous voulez jouer a un super jeu qui vous permettrai d’obtenir des compétences utilisables dans le monde réel? Vous voulez apprendre les Hiragana et Katakana? Vous voulez aider des Kana super mignons à se faire des amis? Dans ce cas, Kana Quest est fait pour vous! Je t’entends déjà te demander «Mais comment ça marche?» Excellente question! En japonais, chaque unité phonologique correspond à ce qu’on appelle un Kana. Les Kana qui partagent des sons se connectent et deviennent amis. Quand tous les Kana d’un niveau sont reliés entre eux, il sera complété.

Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist sortira le 31 mars sur Nintendo Switch.

Sauvez votre sœur des ténèbres dans cet authentique jeu d’action kung-fu 16 bits, qui sort pour la première fois hors du Japon ! Xiaomei and the Flame Dragon’s Fist est un jeu d’action kung-fu 16 bits qui rend hommage aux jeux de kung-fu rétro des années 80 et 90. Vous incarnez Xiaomei, une héroïne de kung-fu, qui se lance dans un voyage pour sauver sa sœur aînée, Xiaoyin, de l’influence maléfique du Dragon Noir. Frappez, donnez des coups de pied et déchaînez le poing du dragon de la flamme sur les ennemis qui vous empêchent de sauver votre sœur.

Le jeu a été amélioré avec de nouvelles fonctionnalités et des mises à niveau sur Nintendo Switch. Découvrez une nouvelle histoire du point de vue de Xiaoyin dans le mode Xiaoyin, rencontrez de nouveaux personnages et débloquez du contenu spécial comme des fonds d’écran et des illustrations de personnages. Profitez de la nouvelle musique du légendaire ancien compositeur de Namco Norio Nakagata (Zombie Nation, Genpei Tōma Den), des effets sonores de Hirofumi Murasaki (Shinobi III : Return of the Ninja Master, Clockwork Knight) et des voix des personnages de Suika.

Caractéristiques

Chronométrez et exécutez des mouvements de kung-fu contre une horde d’ennemis et des boss difficiles. Apprenez les mouvements de votre adversaire et agissez en conséquence !

Trois niveaux de difficulté et d’autres options de jeu pour les joueurs de tous niveaux.

Découvrez l’histoire complète en incarnant Xiaomei et Xiaoyin dans leurs modes histoire respectifs.

Profitez d’un authentique jeu de kung-fu 16 bits avec des graphismes, une résolution et des couleurs optimisés.

Débloquez divers contenus en jouant et en battant le jeu.

Admirez les illustrations conçues par le Studio Vigor dans le mode Galerie.

Sekai Project a communiqué aujourd’hui la date de sortie définitive de A Light in the Dark, un visual novel dramatique. Il sera prêt le 5 avril 2023. A Light in the Dark sur Switch comprend l’ajout de la langue japonaise et du doublage, avec les voix de Yurika Kubo (Hanayo Koizumi, Love Live! ; Kikyo Kushida, Classroom of the Elite ; Margaret Farom, The Legendary Hero Is Dead !) et Kana Ichinose (Ichigo, DARLING in the FRANXX ; Yuzuriha Ogawa, Dr. Stone ; Maki Shijou, Kaguya-sama : Love is War ; Suletta Mercury, Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury).