Le magazine japonais Famitsu a récemment eu l’occasion de s’entretenir avec le président de Level-5, Akihiro Hino, au sujet de certains des jeux récemment annoncés par la société, comme l’intrigant DecaPolice. M. Hino a révélé qu’au début du développement de ce jeu d’action/enquête, DecaPolice était considéré par l’équipe comme le successeur de la série Professeur Layton, mais qu’évidemment, au fur et à mesure que le développement avançait, ils en ont décidé autrement. Level-5 travaille également sur un tout nouveau jeu Professeur Layton qui s’intitule Professor Layton and The New World of Steam pour la Nintendo Switch.

Famitsu : J’ai été très surpris par Decapolice lorsqu’il est apparu à l’émission LEVEL-5 VISION.

Hino : L’équipe de développement travaille sur ce titre depuis environ trois ans. Je pense que nous avons obtenu la marque déposée il y a trois ans. Le moment où nous avons obtenu la marque pour présenter le jeu à des partenaires multimédias coïncide avec le moment où nous avons créé une proposition avec les grandes lignes du jeu. En fait, je dirais que le développement s’est déroulé parallèlement à celui de Megaton Musashi.

Famitsu : Je vois. Les deux jeux ont donc été développés en parallèle ?

Hino : J’ai travaillé sur Decapolice avec plus d’attention que jamais, tout comme je l’ai fait pour Megaton Musashi, en le frottant et en le polissant encore et encore, en le relisant et en le réécrivant, pour voir si je pouvais le rendre plus intéressant. Pour être honnête, je dirais même qu’il s’agit d’un processus d’essais et d’erreurs.

Famitsu : C’est votre premier scénario policier, n’est-ce pas ?

Hino : Je pense que la raison pour laquelle la série Professeur Layton est si populaire est qu’elle titille la curiosité intellectuelle des adultes. Le point de départ de ce projet était que si nous pouvions combiner l’expertise de Level-5 dans la création de RPG avec l’image d’un mystère narratif, nous pensions que ce serait intéressant.

Famitsu : Il s’agit d’un jeu de rôle policier qui attise notre curiosité, comme la série Professor Layton, mais il semble également très intéressant parce qu’il est unique en son genre.

Hino : À vrai dire, au début, nous avions l’intention d’utiliser quelque chose comme » de l’équipe qui vous a apporté Professeur Layton » ou » Le successeur de la série Layton est là ! » ou quelque chose de ce genre comme argument publicitaire.