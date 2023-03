Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 6 au 12 mars 2022) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Seule sortie de la semaine, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon semble avoir du mal à convaincre, du moins en physique, mais bon la série n’est pas aussi populaire au Japon que chez nous. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en profite pour passer les 300k.

01./01. [NSW] Kirby’s Return to Dream Land Deluxe <ACT> (Nintendo) {2023.02.24} (¥5.980) – 25.201 / 308.945 (-22%)

02./02. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 15.306 / 4.944.593 (-27%)

03./03. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 12.100 / 3.946.727 (-24%)

04./05. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.245 / 5.203.335 (-11%)

05./00. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.672 / 3.074.692

06./00. [NSW] Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon <ACT> (Nintendo) {2023.03.17} (¥5.980) – 6.474 / NEW

07./08. [PS5] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.02.10} (¥8.980) – 5.622 / 154.174 (-38%)

08./00. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.507 / 1.030.666

09./10. [NSW] Octopath Traveler II <RPG> (Square Enix) {2023.02.24} (¥7.091) – 4.707 / 80.526 (-39%)

10./00. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.289 / 5.145.376

La Ps5 aura tenue … 5 semaines et repasse deuxième cette semaine avec une grosse grosse baisse. Pourtant, elle n’a pas de soucis de stock, l’offre et la demande se stabilisent, même si un petit boost avec la sortie de Resident Evil 4 Remake devrait aider la console.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 49.585 | 59.901 | 85.497 | 825.155 | 1.273.810 | 28.549.202 | | PS5 # | 40.411 | 64.869 | 16.968 | 785.003 | 238.708 | 3.162.392 | | PS4 # | 1.115 | 1.602 | 10 | 18.499 | 158 | 9.436.266 | | XBS # | 555 | 2.887 | 3.554 | 35.197 | 35.242 | 433.592 | | 3DS # | 138 | 97 | 287 | 1.282 | 4.802 | 24.599.179 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 91.804 | 129.356 | 106.316 | 1.665.136 | 1.552.720 | 67.371.624 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 34.156 | 51.510 | 13.971 | 663.738 | 210.260 | 2.723.683 | | PS5DE | 6.255 | 13.359 | 2.997 | 121.265 | 28.448 | 438.709 | | XBS X | 497 | 2.729 | 2.936 | 10.524 | 15.694 | 182.935 | | XBS S | 58 | 158 | 618 | 24.673 | 19.548 | 250.657 | |NSWOLED| 33.150 | 37.373 | 55.675 | 496.317 | 669.187 | 4.068.329 | | NSW L | 6.637 | 10.174 | 10.657 | 146.058 | 224.623 | 5.249.752 | | NSW | 9.798 | 12.354 | 19.165 | 182.780 | 380.000 | 19.231.121 | | PS4 | 1.115 | 1.602 | 10 | 18.499 | 158 | 7.860.543 | |n-2DSLL| 138 | 97 | 287 | 1.282 | 4.802 | 1.204.234 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+