Un terrible et bien mystérieux cataclysme a frappé notre belle planète. Une grande partie de ses habitants a péri dans le désastre et le monde est désormais dévasté, dans l’attente d’une renaissance inespérée. Dans un tel contexte apocalyptique, difficile pour les joueurs de ne pas avoir l’envie de se retrousser vigoureusement les manches afin de pouvoir venir en aide aux survivants, comprendre le pourquoi de ce monde qui n’y ressemble plus, et aider son prochain afin de donner du sens au lendemain. Si quelques entités incroyables pouvaient par ailleurs venir leur prêter main forte, ils n’y seraient assurément guère opposés… le soleil et son antagoniste mais non moins complice lunaire, voilà qui serait plutôt correct n’est-ce pas ?

Développé par Stormind Games et édité par Team17, le joueur est invité à prendre part dans le contexte de ce monde fragile, par l’intermédiaire de deux jeunes femmes, Avril et Mila, tandis que la zone autour d’elles est terriblement dévastée. Le contrôle passe par la jolie Mila, qui se voit dotée de quelques rêves étranges au sein desquelles il lui semble envisageable de trouver une solution pour tenter de sortir de l’impasse sa planète. (Vous faites des rêves aussi héroïques vous aussi ?) Ses songes viennent en effet à se concrétiser et au détour d’une bouche de métro à l’abandon, elle fait la rencontre de la divinité Soleil, ainsi que de la divinité Lune, qui lui proposent de s’unir afin d’atteindre leur objectif commun. La première véritable cinématique se dévoile alors, rappelant au joueur qu’il est devant un jeu qui ne manquera pas de le surprendre. Sans être révolutionnaire, tout cela est fort joli et plaisant pour la rétine.

Une mission de grande envergure…

Malgré votre jeunesse apparente, la tâche ne sera pas facile pour faire retrouver sa splendeur et toute sa vivacité à votre cher univers. Pourtant, grâce au Soleil et à la Lune, vous êtes rapidement capable de switcher entre deux natures distinctes, et pourtant tellement liées l’une à l’autre : la nature physique, avec ses coups brutaux, au corps à corps, au plus proche de l’ennemi ; et la nature psychique, avec des attaques à distance et une vision plus réfléchie du combat bien que très efficace malgré tout. Ces deux natures cohabitent sans mal au cœur de Mila qui d’une simple pression de touche, passe d’une phase à une autre, avec toutes les capacités associées. Voilà le cœur du soft : jongler entre les natures de Mila afin de pouvoir combattre convenablement les ennemis et parvenir à atteindre le Graal de la vie : sauver le monde !

Cette faculté est particulièrement efficace, le soft se montre férocement réactif, avec des transformations rapides, ne laissant guère de répit à l’ennemi pour être renvoyé dans les entrailles de l’enfer. Les combats sont vifs et nerveux, parfois un peu chargés tandis que l’écran se colore de vermines qui ne pensent qu’à vous nuire, et que vous brandissez courageusement votre arme. La forme Soleil dispose de ses propres attaques, à l’image de celles de la Lune qui n’a guère à rougir (d’un coup de Soleil !). Les deux combinaisons s’articulent l’une autour de l’autre à merveille et invitent le joueur à traverser les planètes à travers le mode standard : ce dernier permet en effet de frapper avec une force plus conséquente les ennemis avec la nature associée (cerclés de jaune pour la nature physique, cerclés de violet pour la nature physique, parfois les deux !). Néanmoins, il reste parfaitement possible d’être plus laxiste (les ennemis sont dès lors tous sensibles aux deux natures), ou bien plus restrictif (les ennemis ne sont sensibles qu’à la nature associée). Semblable au choix du niveau de difficulté, le joueur est invité à rapidement sélectionner le type de stratégie qu’il souhaite adopter, tout en sachant qu’il est possible de la modifier au cours de la partie. Au cas où tout cela se corse un peu plus que prévu…

En l’occurrence, la partie ne sera guère une promenade de santé de prime abord. Il est en effet nécessaire de prendre le temps d’adopter la nature de Mila (dans le mode standard donc…) tout en restant sur ses gardes puisque les attaques arrivent de part et d’autre de cette dernière. Ainsi, deux barres de vie sont disponibles : l’une pour l’entité psychique, l’autre pour la physique. Le joueur est invité à rester vigilant afin de ne point se laisser déborder et perdre la partie par la nature complémentaire… Bref, vous allez quand même mourir quelques fois.

Mila, quelle que soit la forme, devra aussi faire usage d’une certaine esquive et d’une bonne mobilité afin de faire front aux ennemis. Passé cet aspect et cette prise en main, le joueur devrait avancer sans trop de mal dans l’aventure (oui, bon, quelques morts à prévoir tout de même…) d’autant plus qu’une aide supplémentaire est disponible pour qui le souhaite : des lucioles peuvent être invoquées afin de dévoiler le chemin à emprunter pour atteindre d’autant plus vite l’objectif en cours. Les débutants seront ravis de jouir de cette capacité, pour les autres, nous vous recommandons vivement de passer outre… En effet, une carte est d’ores et déjà disponible au sommet de l’écran, avec quelques indications bien suffisantes pour avancer tout en prenant le temps de découvrir l’ensemble des passages et des quelques bonus disséminés à droite et à gauche, notamment les nombreuses sources de points de santé pour les deux natures.

La récolte de runes

Prendre le temps d’avancer tranquillement et non tête baissée est aussi l’occasion de cumuler les combats… et ainsi d’accroître son expérience, tout en cumulant quelques points de runes. Ces derniers peuvent aussi se récolter en clôturant quelques quêtes importantes et sont indispensables afin de s’équiper de runes antiques. Pas de panique, tout cela est bien plus simple que vous le pensez !

Le menu du jeu, accessible simplement par le bouton – permet d’atteindre de nombreuses informations : l’inventaire, le codex (récapitulatif de l’histoire, des traditions et de la culture des planètes et des peuples rencontrés, notamment disponible par la récolte de graines anciennes sur des arbres de vie), mais aussi l’ensemble de vos statistiques sous les deux natures. Ces performances peuvent être lourdement accrues grâce à l’action des runes antiques. Néanmoins, ces dernières requièrent un minimum de prérequis pour être installées sur votre équipement. Le plus simple reste l’explication par l’exemple !

Prenons une rune basique nommée « Fureur solaire ». Cette dernière permet d’acquérir 50 points de plus en attaque (plutôt une bonne chose, bien utile donc !). Afin de l’équiper, il est nécessaire d’avoir à sa disposition 2 points de runes neutres.

Prenons désormais la rune appelée « Esprit singulier ». Cette fois-ci, le joueur a besoin de 2 points de runes conquérantes afin de pouvoir jouir de 25 points d’attaque supplémentaires, mais subira par ailleurs une perte de 5% sur sa défense.

Jusque-là, malgré un premier choix certain (entre l’attaque et la défense), rien de bien stratégique, équipez-vous de tout ! Néanmoins, bien entendu, plus le jeu avance et plus il faudra faire des choix… le héros possédera dès lors les capacités que vous déciderez de lui octroyer. Tout reste modifiable dans le menu et ainsi modulable en fonction des ennemis à venir.

Ces points de runes peuvent aussi être acquis par un procédé particulièrement original qui séduira les joueurs amoureux des softs qui parviennent à cumuler multiples stratégies. En effet, Batora: Lost Haven parvient le tour de force d’insuffler de véritables prises de décision au joueur afin de faire évoluer l’aventure comme il le désire. Deux approches sont dès lors mises en avant : l’approche conquérante (le tempérament impulsif et instinctif), et l’approche défensive (davantage axée sur la réflexion et le soutien). Rassurez-vous, il n’y a pas de mauvais choix… juste le vôtre qui sera dès lors nécessairement le bon ! Libre à vous de jouer selon votre façon de penser… ou bien plus stratégique encore en ne songeant qu’aux point de runes dont vous avez besoin.

Un monde à reconstruire…

Malgré le désastre qui s’abat sur le monde, l’aventure ne manque guère d’humanité, ou tout du moins de belles rencontres. Totalement sous-titré en français, les multiples personnages s’avèrent attachants, particulièrement ancrés dans leurs racines, avec des histoires certes un peu classiques, mais toujours cohérentes.

Les civilisations sont sources de nombreuses ressources et d’améliorations notables. Il est ainsi vivement recommandé aux joueurs de faire l’acquisition de nouvelles runes antiques mais aussi de faire la rencontre des quelques marchands afin d’être parfaitement équipés et ainsi un peu plus sereins lors des mauvaises rencontres, forcément à venir (ce n’est pas une promenade de santé, rappelez-vous !).

Une rencontre sera tout particulièrement notable… et redondante. Éponyme du titre, Batora, une vielle dame très mystérieuse…, sera à l’origine de l’acquisition de runes particulièrement efficaces, puissantes et uniques en échange de devises spécifiques. Il convient de s’y rendre régulièrement, au cours des multiples recueils dans lesquels elle se camoufle, afin de ne manquer aucune aide précieuse…

Certains alliés iront même jusqu’à vous prêter main forte afin de partir au combat avec vous et ainsi vous épauler autant que possible… une aide précieuse qu’il convient de protéger puisque ces derniers ne sont guère insensibles aux coups !

Élémentaire mon cher Watson !

Dernier aspect de Batora: Lost Haven, nouvelle corde à son arc qui commence à être respectable : les énigmes. Tels de cours niveaux supplémentaires, ces derniers mettent en scène des techniques simples afin de pouvoir atteindre l’objectif. Aucune véritable difficulté n’est à noter à ce niveau-là, il vous faudra simplement faire preuve d’une certaine logique, de quelques réflexes, mais n’imaginez pas non plus vous creuser le ciboulot pendant 4h. Et très franchement, nous avons presque envie de dire « Tant mieux ! » : nous avons en effet perçu ces phases comme de simples petits interludes, des haltes entre les combats, plutôt reposantes.

Un monde meurtri mais réussi ?

Le monde en perdition, malgré l’illogisme de cette phrase, ne manque pourtant guère de charme et nous avons globalement adhéré à la patte graphique de Batora: Lost Haven. Les couleurs sont plus ou moins prononcées selon les environnements, les lumières autour des différentes natures particulièrement bien visibles, et les communautés réussies. Les entités de Lune et de Soleil auraient peut-être mérité un peu plus de travail, mais elles restent réussies et leurs messages bien perceptibles.

L’univers sonore ne présente guère d’accroche ou d’anicroche spécifique. L’aventure se déroule dans un univers dévasté, mais avant tout soumis à vos coups tranchants ou à vos sorts filants. L’imprégnation du joueur est réussie et nous avons véritablement pris part à cet univers, qui faute d’être révolutionnaire, n’est guère éventré par de véritables fausses notes.

Batora: Lost Haven est disponible sur Nintendo Switch sur l’eShop.

Le saviez-vous ?

Dans le cadre de notre test, nous avons découvert une très jolie légende… L’histoire raconte qu’il y a fort longtemps, tandis que l’humanité n’avait pas encore foulé le sol terrestre, le Soleil tomba follement amoureux de la Lune. Cet amour était pourtant impossible puisque ce dernier devait dans un premier temps se coucher pour permettre le réveil de la Lune. C’est alors qu’une divinité puissante décida de leur donner l’opportunité de se retrouver : l’éclipse est ainsi née afin de prouver qu’aucun Amour n’est impossible.

Vous avez eu un petit frisson ?

Conclusion 7.3 /10 D'ores et déjà disponible sur d'autres supports, la petite chouchoute de Nintendo et sa communauté de Gamers attendaient avec impatience le déploiement du titre. Avec plaisir, les joueurs peuvent désormais partir à l'aventure sous la nature de leur choix, afin de vaincre les nombreux ennemis qui osent se mettre sur leur chemin pour les empêcher de travailler à la renaissance de ce monde dévasté. Nerveux et réactif, le soft se montre empreint d'une bonne touche d'action, avec des combats multiples nécessitant une certaine prise en main pour être parfaitement maîtrisés. Le cumul des types d'activités du jeu est un véritable plus, avec des niveaux consacrés aux énigmes ou encore des prises de décision qui permettront à chacun d'avancer selon ses valeurs au fil de l'aventure. Sous-titré en français, le soft se pare de quelques astuces pour offrir une aventure plus accessible encore à tous ceux qui le souhaitent. Sans révolutionner le genre, voilà bien une aventure agréable, aussi lumineuse que lunaire ! LES PLUS De la bonne action, avec des combats multiples et nerveux !

De la bonne action, avec des combats multiples et nerveux ! Des énigmes accessibles, parfaites pour se détendre entre deux ennemis.

Des énigmes accessibles, parfaites pour se détendre entre deux ennemis. Un système de runes assez malin qui demande un soupçon de stratégie pour mettre en place un héros qui vous ressemble.

Un système de runes assez malin qui demande un soupçon de stratégie pour mettre en place un héros qui vous ressemble. Des choix stratégiques à réaliser tout au long de l'aventure. Pas de mauvais choix, juste le vôtre !

Des choix stratégiques à réaliser tout au long de l'aventure. Pas de mauvais choix, juste le vôtre ! Quelques aides supplémentaires pour les débutants (correspondance de nature permissive, lucioles indicatrices du chemin)

Quelques aides supplémentaires pour les débutants (correspondance de nature permissive, lucioles indicatrices du chemin) Une aventure totalement sous-titrée en français. LES MOINS Quelques combats un peu fouillis.

Quelques combats un peu fouillis. Petite prise en main nécessaire, notamment pour parfaitement maîtriser toutes les capacités des deux natures (nécessaires aussi dans les phases d’énigmes !) ainsi que les modalités de perfectionnement liées aux runes.

Petite prise en main nécessaire, notamment pour parfaitement maîtriser toutes les capacités des deux natures (nécessaires aussi dans les phases d’énigmes !) ainsi que les modalités de perfectionnement liées aux runes. Rien de révolutionnaire tout de même. Détail de la note Univers graphique 0

Univers sonore 0

Jouabilité 0

Richesse du contenu 0

Accessibilité pour les différents joueurs 0

Addictif 0