Le 3 mars, venu tout droit de la galaxie des Vampire Survivor, ces roguelites basés sur le craft et la survie, développé et publié par 8BitSkulll, est sorti VOID SCRAPPERS. Alors, ferrailleurs de l’espace en devenir, qu’en est-il de cette quête éperdue de l’expérience et des armes ?

Vers la ferraille et au-delà

Comme le veut la coutume dans ce genre de jeu très particulier, ici point d’histoire, vous êtes un ferrailleur en quête de matériaux dans différentes galaxies où les autochtones plutôt belliqueux, n’apprécient pas votre présence, et le font savoir en vous attaquant sans cesse.

Une guerre dans les étoiles

Ce Vampire Survivor like donc reprend tous les poncifs du genre. Plaçant l’action dans un cadre intergalactique, vous devrez abattre des vagues d’ennemis, qui laisseront à leur mort des ressources dont la collection fera monter une jauge. Une fois remplie, celle-ci vous donnera le choix entre plusieurs options d’améliorations de votre arsenal, de vos compétences ou de votre vaisseau. Chaque vague se ponctue par un boss, dont la défaite vous octroiera le droit de choisir une arme supplémentaire, sachant que le fait d’avoir trois armes identiques, vous donne accès à un modèle ultime de cette arme. Chaque nouvelle vague augmente les statistiques des ennemis, leurs nombres et leur résistance.

Parfois, une vie (dans le jeu un bouclier) ou différents bonus apparaissent aléatoirement sur l’écran, et sont indiqués par un curseur pour que vous puissiez aller le chercher.

Le jeu est un roguelite. Au départ, vous avez le choix entre plusieurs pilotes avec des caractéristiques différentes que vous débloquez en avançant dans le jeu et en remplissant des objectifs précis. Vous pouvez aussi acheter des compétences définitives pour améliorer les statistiques de votre vaisseau et débloquer des armes. Chaque partie vous permet donc de commencer plus fort la suivante, qui débute toujours dans un monde au choix dans plusieurs types de cartes. La différence étant marquée par le type d’ennemis affrontés, le décor lui ne changeant pas d’une partie à l’autre.

Le déplacement du vaisseau est très précis, très fluide et se fait avec le stick gauche. Vous tirez automatiquement et vous avez un dash (avec un cooldown) pour vous sortir des situations périlleuses.

C’est beau, un ciel étoilé ?

Le jeu a des graphismes assez réussis. Sans être flamboyants, ils permettent une bonne lisibilité de l’action même quand l’écran est rempli d’ennemis, de projectiles ou d’explosions. Les sprites sont agréables, bien que peu vraies et l’ensemble est cohérent et répond parfaitement à l’ambition du jeu, de l’action continue, frénétique et sans fin.

Pas de ralentissement, ni de bug, le jeu tourne bien sur la Nintendo SWITCH, il est de plus accompagné d’une musique plutôt techno de bon aloi, dans cet atmosphère. Celle-ci enchaine les morceaux durant une run évitant ainsi la redondance et s’intégrant parfaitement à l’action. Il en est de même pour les effets sonores pourtant nombreux, mais qui ne se montrent ni trop présents, ni trop crispants.

Conclusion 6 /10 Void Scrappers est un des (trop) rares représentants de ce genre de jeu sur Nintendo Switch. Bien réalisé, il reprend toutes les règles inhérentes à ce type de roguelites, qui ont envahi le marché du jeu vidéo l’année dernière : du craft, du die and retry, du building, bref tout y est et le jeu remplit parfaitement son cahier des charges. L’ambiance est bonne, le thème spatial bien adapté. Cela étant, le jeu a aussi les défauts du genre : très répétitif, assez facile quant on en a saisi les mécaniques. Les types d’armes proposés et les améliorations finissent par ne pas donner un éventail assez large, nous nous rabattons souvent sur le même type de build pour finir le jeu. De plus, il n’y a pas forcément assez d’objectifs à atteindre pour motiver le joueur à continuer de jouer, quant il a débloqué tous les pilotes et toutes les armes. LES PLUS Un Vampyre Survivor like réussi

