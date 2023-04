Cuddly forest friends est un jeu de gestion-simulation sorti le 2 février 2023 par le studio Askys Games. Ce jeu est proposé uniquement en anglais. Il est vendu au prix de 39,99€ sur le Nintendo eShop.

Nintendogs version forêt

Dans Nintendogs, le but du jeu était de vous occuper au mieux de votre fidèle compagnon (chien ou chat selon la version choisie). Vous pouviez choisir la race de l’animal donc vous vouliez vous occuper.

Ici, dans ce jeu tout mignon, vous devrez prendre soin d’une dizaine de compagnons de la forêt : des hamsters, des écureuils et autres créatures peuplant nos beaux espaces verts.

Pour cela, vous aurez plusieurs options. Les plus simples restant les plus classiques : alimenter votre compagnon, interagir avec lui, leur créer ce dont ils ont besoin, les habiller.

Au départ, vous aurez peu de choix, mais au fur et à mesure de l’avancée de votre partie, vous pourrez débloquer de nouvelles denrées plus variées les unes que les autres pour vos chers amis forestiers.

Ensuite, vous pourrez interagir avec lui, c’est-à-dire le caresser et passer du temps avec lui ce qui fera monter sa jauge de joie.

Puis, vous pourrez donner tout un tas d’accoutrements plus divers et variés les uns que les autres et répondre aux désirs les plus fous de ces petites boules de poils.

Enfin, vous pourrez répondre aux différents besoins de vos compagnons à quatre pattes en réalisant de nouveaux menus, en construisant de nouveaux items leur permettant de se dégourdir les pattes ou de passer du bon temps. Vous pourrez construire des roues, des parasols et bien d’autres décors d’agrément pour vos fidèles compagnons.

Pour réaliser ces constructions, vous devrez effectuer un certain nombre de commandes dans un certain ordre. Vous pourrez par exemple avoir à appuyer de manière frénétique sur le bouton A ou bien, appuyer lorsque le rond et le dessin sont bien alignés.

Quand vous réussissez à contenter vos amis et que vous remplissez leur arbre de bonheur, vous avez alors accès à des mini-jeux fort sympathiques. À la fin de la journée, la nuit tombe et vos compagnons peuvent alors se reposer à la belle étoile.

Ensuite, une nouvelle journée peut commencer et vous pouvez alors reprendre vos petites habitudes avec ces boules de poils toute mignonnes.

Il s’agit donc d’une petite routine journalière d’une vingtaine de minutes in game.

Une fois que vous avez débloqué les différents mini-jeux, au début du jeu, vous pouvez choisir de ne jouer qu’à ceux-ci plutôt que de lancer le mode histoire.

Un jeu destiné au jeune public

Ce jeu est principalement destiné aux jeunes enfants. Quel parent n’a jamais rêvé de pouvoir contenter le désir d’animal domestique de ses enfants sans avoir à en subir les contraintes de soin, de nettoyage… Dans ce jeu, votre enfant pourra assouvir son désir de prendre soin de son petit compagnon. Cependant, le jeu étant totalement en anglais, cela pourra être un frein à la compréhension des différentes actions à mener et des consignes pour les mini-jeux.

D’autre part, ce jeu parait bien adapté au jeune public puisqu’il est possible d’y faire de petites sessions et d’y revenir par petites touches sans perdre de sa progression puisque le jeu évolue uniquement avec vous. Vous reprenez à l’endroit où vous vous êtes arrêtés et les journées défilant en une vingtaine de minutes, le gameplay se renouvelle de manière assez rapide et fluide.

Sa durée de vie est conséquente puisqu’il vous faudra un certain temps pour atteindre le plein niveau de plein bonheur avec chacun des dix compagnons dont vous devez vous occuper.

Graphismes et musiques agréables

Les graphismes sont très mignons, colorés et épurés ce qui plaira au plus grand nombre. Le jeu est fluide et toutes les actions s’enchaînent vraiment bien.

Les musiques qui accompagnent le déroulement du jeu sont très agréables, très douces pour la plupart. Elles sont plus dynamiques au cours des mini-jeux étant donné l’enjeu de ceux-ci.

Le jeu reste très calme et permet un réel moment de détente sans prise de tête. Il n’y a pas d’enjeu majeur, car même si vous ne réussissez pas les mini-jeux, cela freine uniquement un peu votre progression et les journées s’enchaînent. Il n’y a pas de système de perte, le gain est juste plus faible.

Conclusion 6.2 /10 Cuddly Forest Friends est un très bon jeu de simulation-gestion d’animaux. Le fait que l’on puisse faire des sessions à la demande et que l’on puisse reprendre la partie à l’endroit où nous l’avons laissé est un plus pour ce type de jeu. Il est adapté au jeune public de par ses graphismes et son gameplay. Cependant, le fait qu’il ne soit pas traduit pourra représenter un frein pour son utilisation et notamment pour la réussite des différentes missions. LES PLUS Jeu très chill

Jeu très chill Jeu de simulation-gestion adapté aux enfants

Jeu de simulation-gestion adapté aux enfants Permet de faire de petites sessions de jeu

Permet de faire de petites sessions de jeu Possibilité d’avoir accès uniquement aux mini-jeux débloqués à partir de l’écran titre

Possibilité d’avoir accès uniquement aux mini-jeux débloqués à partir de l’écran titre Une durée de vie énorme LES MOINS En anglais

En anglais Il peut avec le temps paraître répétitif car il s’agit toujours de la même routine à faire Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Durée de vie / prix 0

Difficulté liée à la langue 0

Difficulté 0