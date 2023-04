Relancé par l’arrivée de Street of Rage 4, le beat’em up 2D revient aujourd’hui a la mode. Ces jeux où nous avançons tout droit face à des hordes d’ennemis, armés de nos poings, nos pieds et de tout ce que nous pouvons ramasser sur le chemin pour rosser du malandrin et ramener la paix dans le monde. Dans ce contexte, nous allons évoquer aujourd’hui, Fight’N Rage, sur Nintendo Switch, développé et publié par SebaGamesDev et Blitworks.

Quand les mutants en ont marre

Comme le veut la coutume dans ce type de jeu, ici point d’histoire compliquée, seulement la rage de trois héros qui en ont assez du joug de la tyrannie mutant et veulent tout casser.

Le jeu n’est pas disponible en français, mais cela ne gêne absolument pas, vu le contenu de l’histoire.

Le jeu peut se faire en solo, mais c’est en mode multi qu’il prend toute sa saveur, vous avez le choix entre trois personnages qui ont chacun leur style, ce sont des archétypes assez classiques, le vieux ninja plutôt équilibré, la guerrière rapide et le minotaure mutant lent mais puissant.

Des coups, des coups, des coups…

Le jeu reprend tous les classiques du genre et le fait très bien. La maniabilité est excellente, vous avez à votre disposition, deux types de coup, un saut et un spécial, mais vous avez pour chaque personnage un large panel de combo en fonction de la position ou des mouvements du PAD lorsque vous lancez votre attaque.

Vous avez du scoring en faisant des séries de hits et de morts d’ennemis. Vous pouvez ramasser des armes ou objets sur le chemin pour affronter vos adversaires, qui arrivent en masse pour vous suriner. Vous traversez les levels qui se terminent par un boss, après quoi, le jeu vous propose différentes voies qui auront une influence sur la fin du jeu, qui, étonnamment malgré un scénario famélique, en compte une cinquantaine différente.

Le jeu propose de multiples modes du versus à l’arcade, et vous récompense en vous donnant lors des parties de la monnaie que vous pourrez dépenser dans des skins de personnages ou d’autres petites modifications intéressante. Le jeu n’est pas difficile, le bestiaire étant peu varié avec des patterns très réguliers, le nombre de niveau réduit mais il est tellement fluide et satisfaisant qu’il a vraiment un goût de revenez-y auquel il est difficile de résister.

Du beau, du bon avec du vieux

Le jeu est un hommage marqué aux années 90, en 2D, avec un pixel art maitrisé, il reste joli, coloré et clair malgré l’action foisonnante à l’écran. Il dispose en plus de tonnes de réglages et de mode qui pourront vous permettre de transformer votre Nintendo SWITCH en vielle borne d’arcade ou encore en télévision cathodique d’antan.

Le jeu est donc très réussi graphiquement, et son esthétique est mis en valeur par une bande son très adapté, rythmé et agréable qui soutient l’action et colle parfaitement à ce type de gameplay.

Conclusion 7 /10 Fight’N Rage est une belle réussite, il ne renouvelle pas le genre, il le fait sien, s’il n’a pas toutes les qualités des ténors du beat’em up d’hier ou récemment sortis, il prend sa place juste en dessous d’eux et propose une aventure à essayer surtout à plusieurs. LES PLUS Une maniabilité fluide et satisfaisante

Une maniabilité fluide et satisfaisante Un gameplay riche et bien plus profond que ce que nous pourrions croire

Un gameplay riche et bien plus profond que ce que nous pourrions croire Plein de mode, d’option graphique, de récompense, de fins

Plein de mode, d’option graphique, de récompense, de fins C’est beau à voir et à entendre LES MOINS Un jeu un peu court

Un jeu un peu court Sans mode pas de défi

Sans mode pas de défi Un bestiaire peu varié Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Maniabilité 0

Richesse du contenu 0