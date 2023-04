PunchMan Online est un free-to-play qui est sorti sur mobile le 11 novembre 2021, sur Nintendo Switch le 15 août 2022, et finalement sur ordinateur et Steam le 24 mars 2023. Le jeu est développé par les japonais de NoteBuddy Inc. et se présente comme un MOBA d’action casual pour toute la famille. Nous avons à réussir des missions diverses en équipe en poussant les adversaires dans le vide.

Est-ce que PunchMan Online est la nouvelle référence du free-to-play familial sur la Nintendo Switch ? C’est ce que nous allons voir.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau bon en anglais est nécessaire pour jouer à PunchMan Online.

Un free-to-play à éviter

PunchMan Online est un free-to-play au concept simplissime. Nous nous battons en équipe de trois (parfois plus, parfois moins) dans une arène minuscule dans laquelle nous devons pousser nos ennemis dans le vide afin d’accomplir nos objectifs.

La prise en main est simplissime, vu qu’il n’y a que quelques boutons à utiliser pour pouvoir y jouer. Il y a deux boutons pour frapper (qui permet de pousser l’adversaire) et un autre pour le « dash ». C’est globalement les seules choses à savoir pour pouvoir jouer à PunchMan Online.

Si le concept est intéressant, et que nous espérons un peu de fun en jouant à PunchMan Online, la réalité est toute autre. La prise en main est désagréable, et ce, peu importe la configuration dans laquelle vous jouez. Les déplacements sont peu fluides et les deux attaques manquent de précision.

Cela amène des situations cocasses où alliés comme adversaires ne savent pas trop quoi faire. Faut-il frapper des ennemis dans des combats léthargiques et inutiles, ou bien faut-il terminer la partie au plus vite pour désinstaller le jeu ?

Les joueurs ne se trompent pas et plus de la moitié des deux équipes quittent le jeu avant la fin de la partie. Sachant que nous ne sommes que six au départ, autant dire que nous nous sentons très rapidement seuls.

En plus de ce manque de précision dans les attaques, les modes se ressemblent et l’ennui nous gagne assez vite. Que nous devions taper des cristaux, des caisses ou des adversaires, nous avons l’impression de faire la même chose, dans des cartes plus ou moins similaires.

Un jeu déjà abandonné par les joueurs

Les serveurs, ce n’est pas une surprise, sont vides. Nous attendons entre une à deux minutes pour une partie si tout se passe bien (sans les temps de chargement), sachant que même lorsque nous avons le nombre maximum de joueurs, nous pouvons attendre jusqu’à trente secondes avant que la partie ne se lance.

Les temps de chargement sont longs, très longs et ne motivent pas à jouer. Il faut savoir aussi qu’il faut enregistrer son adresse mail pour pouvoir accéder à PunchMan Online. Choix étonnant qui n’aide pas à remplir les serveurs.

Ces défauts sont étonnants pour un free-to-play, car c’est le contenu gratuit qui doit inciter à payer pour des costumes futiles et autres éléments de personnalisation. Fortnite, Rocket League, ou encore Tetris 99 sont certes répétitifs, mais ils arrivent à proposer un gameplay addictif, ils donnent envie aux joueurs de se surpasser. Là, le gameplay donne l’impression que le jeu a été codé à la va-vite et qu’il n’est en réalité pas fini.

Les graphismes sont ratés, nos personnages ressemblent à un haricot de Fall Guys bas-de-gamme, les décors n’ont aucun charme, et il n’y a malheureusement vraiment rien à sauver dans PunchMan Online. La bande-son est oubliable.

Il n’y a pas de traduction française pour un jeu qui est réservé à toute la famille. Ce n’est pas forcément le plus gênant, étant donné la simplicité du gameplay, mais les enfants ne comprendront pas forcément ce qu’ils doivent faire sur la carte.

Conclusion 3 /10 PunchMan Online fait partie de ces jeux que nous désinstallons dès la première partie. Free-to-play au concept intéressant, il possède malheureusement un contenu vide, un gameplay et un soft désagréables, des graphismes ratés ainsi que des temps de chargement très longs. Ce n’est pas un hasard si la moitié des joueurs quitte la partie au bout d’une minute, que les serveurs sont vides, et qu’il vous faut au minimum deux à trois minutes d’attente pour jouer autant de temps. Le jeu n’est pas traduit en français. LES PLUS Gratuit

