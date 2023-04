Bienvenue dans un monde apocalyptique où les robots, venus d’une autre dimension, ont pris le pouvoir et où la musique sous toutes ses formes est interdite ! Mais de son côté, le grand musicologue Dr. Dysco fait une grande découverte : nous pourrions battre les robots avec la musique puisque toutes les armes classiques n’ont aucun effet sur eux. Il est sur le point de créer l’arme ultime, le “Rainbow laser” quand, comme de par hasard, il disparut !

Le titre se veut être moitié twin-stick shooter, moitié jeu de rythme, moitié dungeon crawler mais 150% groovy !

C’est à dire que nous parcourons un donjon labyrinthique de case en case en utilisant seulement les sticks gauche (déplacement) et droit (shoot) et où chaque tir et explosion sont synchronisés par le rythme de la musique, ici le disco !

Développé et édité au préalable pour Linux / Macintosh et PC sorti le 27 Septembre 2021 par le studio Vector Hat, il est réédité pour notre cher Nintendo Switch le 30 juin 2022 par Thalamus Digital Publishing ltd.

Epileptique s’abstenir fortement ! Le titre est un rogue lite hyper coloré qui titille jusqu’à irriter un peu les pupilles avec ses flashs incessants mais heureusement nous avons une option d’accessibilité pour arrêter cet effet stroboscopique nerveux.

I will survive !

Nous sommes donc un soldat de la musique qui va devoir retrouver le Dr Dysco et son arme ultime pour ensuite ressortir vivant de ce donjon. Ce rogue lite musical nous rappelle un titre offert sur Xbox 360 en 2005 ( au préalable sur borne d’arcade en 1982) suite à des problèmes techniques de la console : Robotron 2084. Tiens tiens ! La même date que l’invasion de robots dans notre Rainbow Laser Disco Dungeon, c’est un signe !

Armé d’un simple pistolet, nous nous baladons de salle en salle en vue subjective rempli de robots qui veulent notre peau et de pièges en tout genre. Tout ça avec une seule vie affichée dans le coin supérieur gauche de l’écran, puisque rogue lite oblige !

Nous ne conseillons donc que fortement de lancer le jeu en Easy, même si Normal et Hard sont proposés, pour une première partie car nous risquons de nous arracher les cheveux et perdre le côté amusant du titre.

Nous sommes dans un twin stick, c’est-à-dire que nous tirons avec le stick de gauche dans toutes les directions et nous déplaçons donc avec le stick droit dans un style action arcade sur un fond sonore dynamique et entraînant.

Chaque salle a son objectif propre : tuer tout le monde, appuyer sur un bouton ou encore trouver une clef pour passer à la suite. Et durant l’aventure, un arsenal conséquent vous sera proposé mais à durée limitée, du lance-flammes au fusil à pompe avec un tir en cône etc.

Nous sommes dans du classique, du rétro à tout va de bout en bout. Mais attention, le rythme de la musique disco synthétisé a de l’importance pour éviter les tirs ou effectuer des dégâts importants sur les ennemis alors tendons bien l’oreille car ça va pulser des mécaniques !

Petit élément sympa, un système de scoring nous est proposé et donc un classement en ligne nous permet de savoir qui a la musique dans la peau !

Conclusion 5 /10 En conclusion Rainbow Laser Disco Dungeon est un rogue lite musical ultra coloré mais avec option pour les photosensibles. Nous marchons sur la musique et tirons à tout va ! C'est assez nerveux mais ce n'est pas parfait, jouable en quelques minutes une fois le gameplay bien assimilé. Pour 12€ sur l'eshop, nous ne vous conseillerons que fortement d'attendre une promo si vous aimez le style de jeu. LES PLUS rogue lite coloré et musical ;

3 modes de difficultés ; bande son variée et assez conséquente ; LES MOINS trop coloré et effet stroboscope désagréable ;

patterns ennemis un peu aléatoire parfois ; prix un peu élevé pour ce qui est proposés ;

