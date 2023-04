Et si le Nintendoverse n’était pas qu’un rêve ? Vous n’avez pas pu passer à côté, Super Mario Bros le film fait un véritable carton. Le film se hisse à la troisième place des plus gros succès en France en 2023. Et ce, malgré des critiques qui sont loin d’être unanimes. On peut aisément dire que Nintendo a su se faire une belle place dans le domaine du cinéma. Et c’est loin d’être terminé. Récemment, c’est lors d’une interview donnée au journal Nikkei, que Shigeru Miyamoto a clairement affirmé qu’un autre film adapté de l’univers Nintendo était en cours.

Alors que la sortie de Mario Bros est toute récente, beaucoup se demandent quelle licence sera mise à l’honneur. Avec l’apparition de Donkey Kong dans le film Super Mario Bros, beaucoup mise sur un film autour de l’univers de notre gorille préféré. Il faut dire que l’ouverture d’une zone Donkey Kong prévue dans le Super Nintendo World n’aide pas. Seulement d’autres rumeurs refont surfaces. Il y a quelques années, la rumeur d’une série Netflix The Legend of Zelda abandonné par Nintendo se faisaient entendre. Serait-ce pour mieux revenir au cinéma ? Certains pensent aussi à un film basé sur le personnage de Luigi, à la manière des jeux Luigi’s Mansion.

Dans tous les cas, une chose est sûre. Après avoir fait ses premiers pas dans le cinéma et ce, avec un succès retentissant ; Nintendo n’en a pas fini avec le grand écran. Rappelons également que Chris Meledanri, a intégré le conseil d’administration de Nintendo en 2021. Ce dernier n’est autre que le fondateur et le directeur de Illumination Entertainement, studio derrière le film Super Mario Bros. On peut facilement supposer que le studio va participer à un bon nombre de films de chez Nintendo. Autant dire que le Nintendoverse n’en est qu’à son commencement.