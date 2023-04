Maintenant disponible dans le monde entier, le Stealth Pro offre le meilleur de l’immersion audio avec de larges membranes Nanoclear de 50mm ajustées à la main, offrant une spatialisation sonore étendue pour les jeux et la musique, ainsi que la meilleure réduction active du bruit de sa catégorie.

White Plains, NY – 24 Avril 2023 – La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach (Nasdaq : HEAR), annonce aujourd’hui que son nouveau casque gaming multiplateforme sans fil de pointe – le Turtle Beach® Stealth™ Pro – est désormais disponible dans le monde entier.

Le sacre du nouveau roi des casques gaming a commencé, et de nombreuses critiques ont d’ores et déjà été publiées. Elles saluent la qualité audio de premier ordre du Stealth Pro, l’atténuation active du bruit – la meilleure de sa catégorie – et la richesse de ses fonctionnalités ultra-premium pour le gaming sur Xbox, PlayStation, PC Windows, Mac, Nintendo Switch et appareils mobiles.

Conçu pour la Xbox et la PlayStation, les versions du Stealth Pro sont disponibles sur www.turtlebeach.com et chez les revendeurs participants au prix de vente conseillé de 329,99€.

« Le Stealth Pro a été couronné nouveau roi des casques gaming ultra-premium. Il offre une expérience audio ultime en matière avec un son de grande qualité, un système de réduction du bruit incomparable, d’excellents standards de fabrication et un confort inégalé », a déclaré Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. « Turtle Beach est le leader du marché de l’audio gaming depuis 13 ans, grâce à la qualité du son et aux fonctionnalités innovantes que propose la marque sur l’entièreté de ses produits. Avec le Stealth Pro, nous avons mis à profit cette expertise et ce savoir-faire pour proposer un casque de gaming ultra-premium. Nos haut-parleurs Nanoclear™ de 50 mm emblématiques sont plus grands et plus puissants pour un meilleur son ; la réduction active du bruit réglable du Stealth Pro élimine plus de bruits extérieurs que la concurrence ; et son micro perche TruSpeak™ réduit davantage les bruits ambiants afin que la voix soit clairement audible. »

Avec le Stealth Pro, les joueurs bénéficieront d’un son de qualité supérieure grâce à un ensemble de haut-parleurs Nanoclear™ de 50mm de Turtle Beach. Larges et puissants, leur surface est 56 % plus grande que celle des haut-parleurs de 40 mm de la concurrence, garantissant plus de basses et une environnement sonore vaste et immersif, que ce soit en utilisant Windows Sonic pour Xbox et PC, Sony 3D Audio pour PS5, Dolby Atmos ou encore DTS Headphone:X.

Le Stealth Pro dispose également d’un système actif d’isolation acoustique, allant de la transparence totale à la réduction de bruit de 25 dB qui élimine la plupart des bruits ambiants. Le microphone à perche amovible TruSpeak™ du Stealth Pro réduit également les bruits de fond. Que ce soit le microphone à perche ou les deux micros intégrés, tous profitent de la technologie exclusive S.M.A.R.T. (Sonic Measurement Audio Reduction Tuning) de Turtle Beach, conçue pour réduire davantage les bruits de fond et ne laisser filtrer que la voix.

Le similicuir qui entoure la mousse à mémoire de forme et la technologie ProSpecs intégrée optimisent l’isolation acoustique tout en permettant de porter confortablement des lunettes. Le Stealth Pro dispose d’une esthétique raffinée, ainsi que d’un arceau et d’une structure en acier solide, soignée et durable, pour satisfaire les utilisations quotidiennes et les sessions de jeu intenses. Les fonctionnalités supplémentaires comme le Variable Mic Monitoring, le Superhuman Hearing, les préréglages audios et autres commandes de personnalisation sont disponibles via l’application Turtle Beach Audio Hub sur Windows PC et Mac, ainsi que sur les appareils mobiles iOS et Android compatibles.