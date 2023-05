Hamster a annoncé que la nouvelle sortie de la série Arcade Archives sur Nintendo Switch: Tetris : The Absolute – The Grand Master 2 Plus.

Il s’agit d’un jeu de réflexion développé à l’origine par Arika et sorti sur Arcade par Psikyo en 2000 au Japon. Sur Nintendo Switch, il sera lancé le 1er juin et coûtera 6,99€ / £6,29 / $7,99 / 838¥.

Le gameplay de Tetris The Absolute: The Grandmaster 2 Plus est basé sur les principes de base de Tetris, mais avec des ajouts et des modifications significatives. Le jeu présente de nouveaux mouvements spéciaux tels que le t-spin et le wallkick, qui permettent aux joueurs d’effectuer des rotations complexes et de placer les pièces dans des espaces autrement impossibles. Ces nouvelles mécaniques exigent une précision et une maîtrise importantes pour maximiser les performances.

Le jeu offre une variété de modes de jeu pour satisfaire les joueurs de tous niveaux. Le mode « Master » est destiné aux joueurs expérimentés, offrant une difficulté accrue et des défis spéciaux. Le mode « Death » est un test ultime pour les joueurs les plus audacieux, avec des pièces qui tombent à une vitesse vertigineuse. Le mode « Practice » permet aux joueurs de perfectionner leurs compétences et de s’entraîner aux mouvements avancés du jeu.

Un aspect unique de Tetris The Absolute: The Grandmaster 2 Plus est son système de classement. Le jeu évalue les performances des joueurs en utilisant une échelle de classement allant de « 9th Kyu » pour les débutants à « True Grand Master » pour les maîtres incontestés de Tetris. Atteindre les niveaux de classement supérieurs demande un mélange de rapidité, de précision et de stratégie.

Tetris The Absolute: The Grandmaster 2 Plus a suscité un engouement considérable dans le monde des compétitions de jeux vidéo. Des tournois ont été organisés, attirant les meilleurs joueurs du monde entier pour se mesurer les uns aux autres. La compétition devient féroce, chaque participant cherchant à établir des records et à prouver sa maîtrise de ce jeu exigeant.